Путин открыт для диалога: Кремль ответил Зеленскому

Президент России Владимир Путин открыт для обсуждения с Киевом вопросов решения конфликта в Донбассе, однако более важное значение для прекращения этой внутриукраинской конфронтации будет иметь диалог между ее сторонами – Киевом, ДНР и ЛНР. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал намерение украинского артиста Владимира Зеленского встретиться с главой российского государства в случае своей победы на президентских выборах на Украине.

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«Путин всегда открыт для диалога, за исключением ситуаций, когда этот диалог пытаются обрамить различными провокациями, разукрасить диверсиями и так далее. В этом случае реакция Путина весьма четкая, недвусмысленная и решительная. Но при этом президент Путин всегда был и остается сторонником диалога для решения тех проблем, которые стоят на повестке дня», — подчеркнул представитель Кремля.

Вместе с тем, он напомнил, что Москва не является стороной конфликта – поэтому непосредственно решать вопрос о деэскалации должны Киев с одной стороны и власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с другой, передает ТАСС.

«[Президент России Владимир]

Путин неоднократно говорил, что для того, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе, главное — это не диалог с Москвой, ибо Москва не является участницей этого конфликта. Это внутриукраинский конфликт, и его могут решить сами украинцы,

если они будут говорить друг с другом», — пояснил Песков.

Накануне Зеленский заявил, что говорить с Россией о мире в Донбассе необходимо с Путиным в присутствии западных представителей, передает ФАН.

«Прекратить стрельбу, чтобы наши ребята перестали погибать. Что мы для этого можем сделать? Продолжать минские договоренности, но все согласны, что нужно реформировать минский формат», – заявил актер.

Зеленский подчеркнул, что «жертвовать людьми и территориями» он не собирается, но прекратить огонь в Донбассе нужно «как можно быстрее».

«Потому что каждый день мы начинаем утро: сколько наших ребят погибло на востоке», — отметил он.

В тот же день нынешний президент Украины Петр Порошенко, проигравший первый тур выборов главы государства Владимиру Зеленскому, заявил, что стране нужен сильный лидер, чтобы не подпасть под власть Москвы.

«Выбор 21 апреля: Европа или Россия.

Украине нужен сильный президент и верховный главнокомандующий, а не слабак.

Мы можем очень быстро продвинуться к свободной Европе. Но еще быстрее — откатиться под имперскую Россию. Такая угроза есть. Спасибо всем сознательным украинцам, которые поддерживают курс Украины в Европейский Союз», — написал политик в твиттере.

В ответ на это член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков указал, что Порошенко пытается незаконными методами – националистской риторикой – перетянуть на себя электорат перед вторым туром.

«Самая большая проблема Порошенко в том, что он украинский националист. При этом данная позиция воспитана на растущей ненависти к Москве. Он во многих своих проблемах, прежде всего в управлении страной, обвиняет Россию. Для него, как для президента, это очень удобно», — сказал российский сенатор.

Чуть ранее Кремль опроверг достоверность обвинений в якобы ведении Москвой оккупационной политики в отношении Крыма и Донбасса, которые выдвинул Зеленский.

«Мы готовы объяснять любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никаких украинских территорий. Об этом не может идти речи, потому что непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной и то, что там происходит, является следствием той политики, которую проводит руководство Украины», — указал Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, тема Крыма недопустима в таком «контексте», передает НСН.

«Тема Крыма вообще не подлежит обсуждению — это тема, которая закрыта раз и навсегда», — подчеркнул Песков.

Он назвал неприемлемыми слова об оккупации или аннексии.

«Все, что произошло в Крыму, сделано в строгом соответствии, и, кстати, с законодательством Украины, и на основе Международного права»,

— заключил представитель главы российского государства.

В искомом заявлении Зеленский сказал, как бы начал разговор с Путиным.

«Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации в Крыму и Донбассе, помогали им на всем их страшном, жестоком и отвратительном пути?» — сказал кандидат в президенты Украины.

Неделей ранее Зеленский пояснил свои слова о том, что он готов встать на колени перед Путиным.

«Это было перед началом войны. Я сказал: я готов стать на колени, лишь бы не поставили на колени Украину. Я и сейчас готов на все ради этого», — сказал шоумен.

Также кандидат в президенты Украины предложил создать на Украине телеканал на русском языке. Он выразил уверенность в том, что создание русскоязычного канала докажет всем, что у жителей неподконтрольных Киеву территорий не «хотят отбирать русский язык».

Более того — Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.

Со своей стороны, Песков заявил, что лучшим вариантом президента Украины для Кремля станет тот, чья политика будет нацелена не на конфронтацию, а на выстраивание мира со всеми странами, в том числе и с Москвой.