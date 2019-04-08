«Неизлечима»: Пушков ответил Фарион на слова о рабах

Сенатор России Алексей Пушков в своем твиттере назвал экс-депутата Верховной рады Ирину Фарион неизлечимой.

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«Прошу интернет-сайты не писать, будто я предложил вылечить Ирину Фарион. Она неизлечима. Психбольница должна стать ее постоянным местом прописки, а смирительная рубашка — единственной одеждой», — говорится в посте.

До этого он писал, что «у ошалевшей сторонницы «чистоты украинской расы», как он называет Ирину Фарион, «в голове давно все перемешалось». Кроме того, он добавил, что ей сможет помочь только госпитализация.

Таким образом российский политик отреагировал на заявление экс-депутата Верховной Рады о том, что русскоязычные украинцы являются «рабами и оккупантами». Об этом она заявила в ходе дискуссии по языковому вопросу на телеканале «ИнТБ».

Кроме того, она посчитала, что не знающие украинского языка люди не имеют права устраиваться на работу на Украине. Сделала политик такой вывод, сославшись на практику США и Франции, где без знания английского и французского языков на работу не берут.

«И у нас тут еще заявляют о каком-то праве русскоязычных. У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и все. Поэтому эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу»,

— передает ее слова ФАН.

Украинцев же Фарион назвала «слабой нацией, позволяющей себя унижать».

На слова бывшего депутата Украины отреагировал также и депутат Государственной думы от Крыма Руслан Бальбек, сообщает РИА «Новости». Он считает, что, делая подобные заявления, Фарион показывает, что зависима от своей русофобии. Кроме того, Бальбек видит в таком заявлении лишь «попытку напомнить в прессе о себе».

«Фарион сама находится в рабстве у своих русофобских желаний. Именно она пытается оккупировать умы граждан. Правда, судя по ее «пролету» с депутатством, попытка провалилась. Фарион помешана на дремучем национализме, даже в сегодняшнюю Верховную Раду не смогла зайти, хотя там сидят люди, далекие от дружбы с Россией», — сказал депутат Госдумы агентству. При этом он отметил, что обвинения в адрес России являются «политическим мейнстримом» на Украине.

Экс-депутат Верховной Рады Украина известна своими агрессивными высказываниями в адрес русскоязычных украинцев. Ранее она высказывала мнение, что жители страны должны общаться в публичном пространстве на государственном языке. Русский язык, по ее мнению, является «языком оккупантов».

Рекомендации Фарион носят также и практический характер. Она призывала сограждан «ломать челюсти» русскоговорящим жителям Украины. Сама экс-депутат в январе 2019 года решила перейти к действию. В интервью изданию «Золочев.НЕТ» она заявила, что будет бить всех украинцев, которые игнорируют государственный язык. Фарион призналась, что ей надоели споры о роли русского языка. По мнению политика, если соотечественник не говорит по-украински, его можно ударить.

«Ничего не собираюсь им говорить, просто снимаешь туфли и даешь по лицу. И все. С такими не говорят, им ничего не доказывают», — сказала Фарион.

Ирину Фарион не устраивают любые высказывания на русском языке. Ранее она требовала посадить Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к избирателям по-русски. Кроме того, по ее мнению, его не следует допускать ко второму туру выборов президента Украины, который состоится 21 апреля.

«А вы можете перевести, что оно несло? Оно в украинском государстве живет, оно выучило государственный язык?! Его за решетку надо уже сажать сегодня, не допуская во второй тур! Оно насилует язык на глазах у всей страны», — гневно выступила общественный деятель.

Владимир Зеленский, наоборот, защищает русский язык. «Не надо давить их языки, не надо давить русский язык. Украинский язык — прекрасный язык, когда на нем говорят грамотно и красиво, это потрясающе», — отметил кандидат в президенты.

Также ранее он предложил создать на Украине телеканал на русском языке. Он считает, что новое СМИ должно быть международным и вещать на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма, США, Европы и Израиля. Таким образом, этот телеканал докажет, что у жителей территорий, неподконтрольных Киеву, не «хотят отбирать русский язык».

Тем временем украинцы, по данным опроса, проведенного в марте 2019 года, считают, что их права ограничивают, запрещая СМИ на русском языке, сообщает ФАН.

В результате опроса сотрудники Киевского международного института социологии (КМИС) выяснили, что 33,9% жителей 129 украинских населенных пунктов считают, что «на Украине происходит наступление на свободу слова». Около половины респондентов полагают, что запрет российских телеканалов в стране «является ошибкой и приводит к ограничению прав граждан». По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос почти на 10%.