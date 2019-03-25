Киев скрывал следы: экс-сотрудник СБУ о крушении Boeing в Донбассе

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве высказал мнение о том, что ответственность за авиакатастрофу малайзийского Boeing 777 в 2014 году несет Киев.

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«Мое личное убеждение, оно подтверждается информацией, к катастрофе Boeing причастна украинская сторона», — сказал он в ходе общения с журналистами на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

В частности, об этом свидетельствует феноменально быстрая реакция Киева, отметил Прозоров. Кроме того, украинские власти не закрыли воздушное пространство над зоной конфликта в Донбассе, хотя к тому моменту вооруженный конфликт в регионе продолжался уже несколько месяцев. Это в результате привело к тому, что Boeing 777 выполнял рейс над зоной боевых действий.

По словам Прозорова, когда он попытался самостоятельно разобраться в ситуации, ему посоветовали не лезть в это дело, чтобы не иметь неприятностей. Экс-сотрудник СБУ заявил, что по дошедшей до него информации он может сделать некоторые выводы о том, кто причастен к этому преступлению и кто пытался скрыть его следы.

«По моему мнению, это два человека — нынешние замглавы администрации Порошенко Валерий Кондратюк и начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба», — заявил он, отметив, что для последнего сокрытие причастности Киева к катастрофе «привело к бурному карьерному росту».

Политолог Владимир Корнилов прокомментировал слова экс-сотрудника СБУ. Он отметил, что Прозоров не сказал ничего нового: об этом писали и российские, и западные СМИ.

«Он привел известные косвенные факты причастности Украины к сбитому Boeing — например, это организация пресс-конференции буквально в то самое время, когда еще дымились обломки этого самолета. Это косвенно подтверждает, что Украина была готова к такому развитию ситуации», — сказал Корнилов в эфире радио Sputnik.

При этом политолог подчеркивает, что один факт неопровержимо доказывает вину украинской стороны в катастрофе. Дело в том, что киевские власти и, в частности верховный главнокомандующий Петр Порошенко, не закрыли воздушное пространство над зоной боевого конфликта.

Авиакрушение пассажирского самолета Boeing 777, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, произошло 17 июля 2014 года над Донбассом. Авиалайнер был поражен управляемой ракетой класса«земля–воздух». В результате крушения погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа. Для расследования была создана Международная следственная группа (JIT), в которую входят представители из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Киев заявил, что к крушению причастна российская сторона. В Москве эти обвинения отвергли, отметив, что не было предоставлено никаких точных доказательств в поддержку этой версии.

В сентябре прошлого года Минобороны России сообщило, что ракета, сбившая самолет, была произведена в 1986 году на Долгопрудненском предприятии и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. В Международная следственной группе заявили, что приняли во внимание информацию, представленную Москвой.

Василий Прозоров на пресс-конференции 25 марта раскрыл множество подробностей работы СБУ. В ведомстве он до 2018 года служил подполковником и, по его собственным словам, имел высокий уровень допуска к секретной информации. Он был одним из руководителей так называемый антитеррористической операции в Донбассе, а также являлся сотрудником центрального аппарата СБУ.

Перед началом конференции он продемонстрировал украинский паспорт и удостоверение сотрудника ведомства. В СБУ уже подтвердили, что Прозоров являлся их сотрудником. С 2014 года, сразу после Майдана, Прозоров начал работать на российскую разведку.

Он обвинил СБУ в ведении профессиональной террористической деятельности на территории Украины, рассказал о подробностях операций в Донбассе, секретных тюрьмах и убийствах высокопоставленных ополченцев с позывными Моторола и Гиви в Донецке.

В данный момент экс-сотрудник СБУ живет в России под охраной. При этом, утверждает он, у него сохранились связи в Киеве и уже сейчас он может сказать, кто победит на украинских президентских выборах 31 марта — независимо от того, как будут голосовать жители страны.

«В каждой территориальной избирательной кампании будет находится до 5 сотрудников СБУ, которые будут охранять готовые уже результаты выборов – бюллетени, сопровождать их в ЦИК, а СБУ с председателем Грицаком — абсолютно подконтрольная Порошенко структура», — считает он.