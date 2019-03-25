МИД: россияне не поедут на выборы

Наблюдатели из России не поедут наблюдать за президентскими выборами на Украине, чтобы не подвергаться там опасности. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России, опубликованном на официальном сайте ведомства.

«Дискриминационные шаги украинских властей на практике лишают российских экспертов возможности принять участие в наблюдательной миссии <...>. В складывающихся условиях Российская Федерация вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования»,

— заявили в МИДе.

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Тем не менее, российский МИД продолжит следить за ходом предвыборной кампании и самими выборами на Украине. Кроме того, внешнеполитическое ведомство продолжит «тесно» сотрудничать с Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает ФАН.

«Своими действиями Киев вновь дискредитировал себя. <...> Судя по тому, что мы уже сегодня наблюдаем на Украине, Киеву явно есть что скрывать и от своего населения, и от международного сообщества», — говорится в сообщении российского МИДа.

Смоленская площадь также рассчитывает, что БДИПЧ ОБСЕ по итогам выборов на Украине, несмотря на отсутствие наблюдателей из России, сможет предоставить объективную картину «без оглядки на политические пристрастия и не опасаясь вызвать негативную реакцию» со стороны Киева, подконтрольного Западу.

Несколькими днями ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказалась регистрировать 24 россиянина в качестве наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента «незалежной».

Об этом сообщил представитель общественной организации по контролю за выборами «ОПОРА» Александр Клюжев, который присутствовал на заседании комиссии ЦИК Украины в среду, 20 марта.

«Другие наблюдатели от этой организации были зарегистрированы», — подчеркнул Клюжев.

По словам министра иностранных дел Павла Климкина, «у марсиан больше шансов понаблюдать за выборами, [чем у россиян]. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Но они точно будут лучше придерживаться ее основополагающих принципов».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что он «как украинский главнокомандующий даст приказ государственной погранслужбе не пропустить российских граждан», следующих на выборы наблюдателями в составе миссии ОБСЕ. Кроме того, в Верховную раду был внесен законопроект, согласно которому гражданам РФ как представителям «государства-агрессора и оккупанта» запрещено принимать участие в президентских выборах на Украине в качестве наблюдателей 31 марта 2019 года. Как сообщает НСН, в конце февраля Порошенко подписал указ, и он вступил в силу.

Введение ограничений на работу наблюдателей из любых стран в Кремле считают недопустимым. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «подобные дискриминационные меры естественным образом приведут, наверное, к понижению уровня легитимности проводимых действий».

Вскоре после этого Москва отказалась направлять российских представителей в наблюдательную миссию ОБСЕ на выборы президента Украины из-за сомнений в способности Киева обеспечить безопасность участников миссии. В заявлении МИД России значится, что киевские власти «вытерли ноги» об демократические стандарты и пренебрегли нормами международного права.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. В них примет участие более 40 кандидатов — рекордное количество с момента распада СССР и обретения Украиной независимости. Лидером предвыборной гонки на данный момент является комик Владимир Зеленский — за него готовы проголосовать порядка 25% избирателей.

Выборы сопровождаются многочисленными скандалами и уголовными делами в отношении многих кандидатов. Кроме того, ЦИК Украины увеличил количество избирательных бюллетеней для первого тура президентских выборов.

Сообщается, что для проведения выборов было заказано 60,36 млн бюллетеней. Сначала их распределили поровну, по 30,18 на один тур. Однако ЦИК 12 марта принял решение о переносе 263 тыс. бюллетеней со второго тура на первый. В первом туре смогут поучаствовать 30,44 млн человек. Госррестр на 7 марта насчитывал 29,94 млн избирателей.