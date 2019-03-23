Обещания Порошенко: когда Украину примут в НАТО и ЕС

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз пообещал согражданам, что страна в обозримом будущем получит возможность стать членом Европейского союза и НАТО. Такое заявление он сделал на выступлении в Черновцах. По его словам, государство «вплотную приблизится» к вхождению в ЕС и НАТО в следующие пять лет.

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В то же время украинский лидер признал, что членство не обязательно будет в обоих союзах. «[Украина], может, еще не пересечет финишную ленточку, но точно пройдет точку невозврата или в СССР, или в Российскую империю», — отметил он.

Украинский лидер предупредил, что, если Украина не станет членом этих союзов, ее мир и безопасность «будут зависеть от России».

Порошенко также считает, что от евроинтеграции его страны зависит и благополучие украинцев. 19 марта он заявил, что в случае своего переизбрания на пост президента в течение пяти лет Украина станет «великой страной богатых людей».

«Это программа нашего развития на ближайшие пять лет, поэтому мы будем добиваться решительных результатов в нашей борьбе с бедностью и поэтому мы построим великую страну богатых, свободных и счастливых людей», — написал он на своей странице в фейсбуке.

В качестве основных целей государства он обозначил вхождение в ЕС и НАТО и преодоление бедности в стране. Но приоритетным для Украины, по его мнению, является вопрос национальной безопасности.

Евроинтеграция является основой политической программы действующей киевской власти и ключевым пунктом предвыборной программы Порошенко.

По этой причине он даже закрепил в Конституции страны курс на вступление в Евросоюз и НАТО. Соответствующие поправки он подписал 19 февраля в ходе своего выступления в Верховной раде.

В документе, в частности, предлагается изъять из текста переходных положений Конституции норму, которая позволяет законно базировать Черноморский флот РФ в Крыму, несмотря на то, что полуостров и город Севастополь в 2014 году вошли в состав России как субъекты федерации. За внесении этих правок выступили 334 парламентария, тогда как минимальное количество голосов, необходимое для прохождения, — 300.

«Закон вносит изменения в преамбулу Конституции, согласно которым парламент подтверждает европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины», — уточнил телеканал «112 Украина» в день голосования.

Евроинтеграции посвящены и проводимые на Украине реформы. Еще в конце января об их необходимости говорил сам Порошенко. Он отметил, что эти нововведения должны будут повысить уровень жизни граждан, так как Украина идет по европейскому пути, гарантирующему высокий уровень жизни.

Президент пообещал украинцам, что их жизнь ощутимо улучшится максимум через три года, поскольку худшие времена для страны уже позади.

«Возобновление экономического роста открывает возможности и к возобновлению уровня жизни, это уже недалекая перспектива одного-двух, максимум трех лет. Когда, наконец, плоды реформ станут ощутимы для абсолютного большинства общества», — отметил Порошенко в ходе своего выступления по случаю Дня соборности Украины.

Если говорить о конкретных цифрах, когда Украина может вступить в ЕС и НАТО, предположение на этот счет выдвинули в ФРГ. В ноябре прошлого года первый заместитель председателя парламентской фракции Блока Петра Порошенко Игорь Кононенко рассказал, что канцлер Германии Ангела Меркель во время своего визита в Киев сделала украинцам намек о возможном скором вступлении страны в ЕС.

Если верить Меркель, это самое ближайшее будущее, скорее всего, наступит только через пять-восемь лет. Но Кононенко увидел в этом позитивную сторону: это первый раз, когда хотя бы примерно были озвучены сроки вступления в союз.

«Что меня лично настраивает на оптимистический лад, что госпожа Меркель во время визита в Киев — а уровень Меркель как очень весомого европейского политика известен всем — впервые сказала примерный срок. Звучал срок пять-восемь [лет], который нужно пройти нашей стране, чтобы стать действительным членом ЕС», — отметил он в эфире телеканала «Прямой».

Кстати, сам Порошенко воспринимает евроинтеграцию своей страны с юмором. 26 февраля он выступил на молодежном форуме «Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС» в Переяслав-Хмельницком, где нестандартно описал евроинтеграцию страны.

Президент рассказал анекдот про украинскую делегацию на Кубе. «Приезжает украинская делегация на Кубу и говорит: «Друзья, у вас тут большие проблемы, никто не работает. Как только собираются три-пять кубинцев, они начинают танцевать самбу. Может, начнете работать?» Говорят: «Давайте начнем, а с чего?» Им: «Соберем митинг под лозунгом: «Давайте работать. Самбе — нет!»». Собрали митинг, выступает Фидель, говорит: «Давайте работать! Самбе — нет!». И вся площадь подхватывает и начинает танцевать», — пошутил глава государства и начал пританцовывать.

С этим анекдотом у него и ассоциируется украинская евроинтеграция. По его словам, государство нуждается не в танцах, а в свободе и общих победах.