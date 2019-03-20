Убрать Коболева: Ляшко сорвал заседание правительства

Лидер «Радикальной партии» Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание украинского правительства из-за несогласия с решением кабмина о продлении контракта с главой компании «Нафтогаз» Андреем Коболевым.

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Недовольный решением премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, Ляшко ворвался на заседание кабмина с членами своей фракции.

«Мы требуем не продлевать контракт с Коболевым, вернуть в бюджет все заоблачные премии, которые они себе выписывали, и отменить решение о повышении цен на газ», — заявил возмущенный нардеп.

Премьер Украины указал на неприемлемое поведение Ляшко. Однако после этого оба политика спокойно побеседовали, пожали друг другу руки, и Ляшко покинул заседание. До этого Гройсман продлил контракт с «Нафтогазом», заявив, что новые условия вполне адекватны.

В этот же день жители Киева и других крупных украинских городов, которые страдают от высоких цен на газ и коммунальные услуги, перед офисом «Нафтогаза» потребовали отправить в отставку Андрея Коболева. Общественные активисты во главе с депутатом Верховной рады Сергеем Каплиным попытались проникнуть в офис компании-монополиста, но были остановлены полицией, передает ФАН.

Несколько дней назад украинский премьер заявил, что Киев не получил средств от победы «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже. По его словам, речь идет об иске «Нафтогаза» против «Газпрома», который выиграла украинская сторона.

Он также добавил, что в настоящее время эти средства не поступили на счета украинского казначейства. Глава кабмина подчеркнул, что

Киев не намерен выплачивать премии руководству «Нафтогаза» за эту победу.

За несколько дней до этого Гройсман заявил, что зарплата нового главы «Нафтогаз Украины» должна быть снижена в три раза. По его словам, новый контракт главы «Нафтогаза» будет включать снижение заплаты, обязательство по развитию добычи газа и разукрупнение украинской ГТС.

Он также добавил, что Коболев получал около $2 млн в год. Председатель правительства Украины подчеркнул, что равнозначный менеджер получает в госкомпаниях европейских стран получает в четыре раза меньше.

Ранее кандидат в президенты Украины, депутат Верховной рады Виталий Куприй в конце января предложил изменить схему транзита газа из России в Европу так, чтобы Киев мог избежать «правового контакта» с Москвой.

В эфире телеканала «Наш» парламентарий заявил, что «Нафтогаз» нужно ликвидировать как бесполезную структуру, а ее руководство отправить в тюрьму «с взысканием причиненного ущерба» — ведь есть «Укртрансгаз», обеспечивающий транзит газа.

Также нардеп указал, что, по его данным, все магистрали украинской ГТС якобы контролирует Россия через саудовскую компанию. И Куприй даже знает, как решить эту проблему.

«Забираем у россиян обслуживание всех газотранспортных сетей», — озвучил инициативу Куприй.

После этого останется только изменить порядок заключения газовых контрактов.

«Пусть Европа договаривается с Россией о закупках газа, а мы с Европой уже будем договариваться и заключать договоры о том, что мы обеспечим транзит»,

— продолжил парламентарий.

Таким образом, по словам политика, все вопросы по транзиту будут решаться между Москвой и Брюсселем, а Киеву останется только подсчитывать гривны, полученные за перекачку голубого топлива.

По оценкам украинских политиков, прекращение транзита российского газа через территорию Украины, которое может произойти уже в 2020 году, приведет к спаду экономики в стране. Кроме того, Киеву придется обслуживать неработающий газопровод, что обойдется в $3 млрд ежегодно.

В ЕС, в частности в Германии, постоянно говорят о важности сохранения украинского транзита, несмотря на запуск «Северного потока — 2», передает НСН.

Россия не против транзита газа через Украину, однако — при соблюдении ряда условий. Соответствующую позицию высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort.

По его словам, должны быть урегулированы отношения между «Газпромом» и «Нафтогазом», экономически выгодные параметры сделки и стабильная политическая обстановка.

«Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка», — перечислил условия председатель правительства РФ.

При этом факт отсутствия денег и подвижек в переговорах с «Газпромом» не помешал руководству «Нафтогазу» назначить премиальные выплаты самому Кобелеву и 40 сотрудникам. Себе топ-менеджеры решили начислить премию в размере 1% именно с $4,56 млрд.

Такое решение утвердил наблюдательный совет компании и даже после критики со стороны правительства отказался его пересматривать. В итоге топ-менеджеры получили $45,6 млн, из которых, по информации украинской прессы, Коболеву досталось $7,9 млн. Их он перевел маме в США.

«Я перевел деньги маме в Америку. Она там живет с 2006 или 2008 года, больше десяти лет точно», — сказал он.

Гройсман долго возмущался по этому поводу и требовал пересмотра контракта с предправления «Нафтогаза», чтобы избежать начисления «фантастических бонусов».