В Екатеринбурге неадекватный мужчина забросал машины соседей горящими тряпками

Екатеринбуржец поджигает тряпки и бросает их с балкона на припаркованные во дворе машины соседей. Об этом стало известно E1.RU.

Речь идет об одном из жителей ЖК на улице Циолковского, 27. Его соседи жалуются на бездействие полиции и подозревают, что у мужчины имеется какое-то психическое заболевание.

В декабре он вновь начал терроризировать жильцов, выбрасывая разные предметы, в том числе горящие тряпки и пластиковые стулья, со своего балкона. Лишь раз хулигана задержали, но на следующий день он вернулся домой и продолжил кошмарить соседей.

«Мы уже не знаем что нам предпринять, чтобы его угомонить. Написано много заявлений в полицию. Толку ноль. Он поджигает автомобили, портит домовое имущество. Несколько лет назад с ним разговаривали, он толком не объясняет своего поведения. Днем прячется, двери не открывает, а по ночам творит такое», — жалуется собеседница издания.

Ночью 29 декабря мужчина снова бросал на парковку горящие тряпки, а в начале этого месяца разгромил припаркованный Mercedes и поджег другой автомобиль. В УМВД по городу последний инцидент с его участием пока не комментировали.

Ранее мужчина ежедневно терроризировал соседку курицей-пищалкой в течение 10 лет.