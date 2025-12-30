В футболе намерены изменить правило офсайда

В январе 2026 года Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) обсудит изменение правила офсайда, сообщает As.

По информации источника, в ходе заседания будет обсуждаться внедрение «офсайда Венгера» — предполагается, что атакующий футболист будет оказываться в офсайде в ситуации, когда его корпус будет целиком впереди последнего игрока защиты. В спорных эпизодах судьи не будут засчитывать положение «вне игры».

Ожидается, что новое правило сделает матчи динамичнее и зрелищнее. В ближайшее время концепция будет опробована в низших лигах Италии, Нидерландов и Швеции. Инициатором нововведения стал руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер.

В случае, если нововведение будет утверждено, в силу оно вступит в сезоне-2026/27.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее Валерий Карпин назвал любимое новогоднее блюдо.