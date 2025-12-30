Покинувшего ВИА «Синяя птица» певца признали солистом группы

Певца Александра Дроздова признали бывшим солистом ВИА «Синяя птица». Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Солнцевский районный суд Москвы рассмотрел иск Дроздова об установлении факта нахождения в трудовых отношениях с коллективом. Судом было установлено, что певец был солистом ВИА «Синяя птица» с 2000 по 2013 год.

До этого право Дроздова называть себя экс-солистом популярного коллектива ставили под вопрос.

Накануне организатора концерта группы «Ленинград» в Уфе оштрафовали за мат. После концерта, который прошел в Уфе 16 октября, иск к организаторам подал один из членов сообщества многодетных родителей Москвы Вячеслав Тетерин. Он возмутился количеством нецензурной брани в песнях коллектива.

Ранее продюсера «Ласкового мая» заочно арестовали по делу о мошенничестве.