Очищение: оскорбившего пенсионеров депутата гонят из партии

Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала исключить из партии депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, назвавшего малоимущих российских пенсионеров «алкашами» и «тунеядцами». Об этом сообщила председатель комиссии Валентина Терешкова.

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«Ввиду допущенных высказываний, которые оскорбили и унизили человеческое достоинство многих людей, честно и добросовестно работавших всю свою жизнь, комиссия по этике рекомендовала волгоградскому региональному отделению «Единой России» исключить Гасана Набиева из членов партии», — пояснила парламентарий.

Сам Набиев принял участие в заседании комиссии в режиме видеосвязи, передает ФАН.

«По видеосвязи заслушали объяснения Набиева, но его оправдания не убедили членов комиссии», — приводит НСН комментарий ЕР.

По словам первого зампредседателя Госдумы Александра Жукова, Набиев сам должен был написать заявление об исключении, однако этого не сделал.

На прошлой неделе Набиев заявил, что

минимальную пенсию в 8 тысяч рублей получают только алкаши и тунеядцы, которые сами виноваты в таком размере выплаты, а остальные пенсионеры получают гораздо большую пенсию.

По его словам, те, кто в Советском Союзе работал «нормально», а не тунеядствовал, сейчас получают пенсию в 25 тысяч и больше. Данный спич народный избранник произнес в ходе заседания, посвященного поддержке федерального законопроекта об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.

«Я руководил предприятием, где работало около 6 тысяч человек. Спросите у тех работников. У них пенсии сейчас не 8 и не 7 тысяч рублей, а гораздо выше.

Они получают пенсии 16-17, а некоторые и 20 тысяч рублей. Это рабочие, которые трудились у станка: сварщики, слесари… У них такие пенсии», — рассказал политик.

Он напомнил, что лично боролся с чрезмерным потреблением своими подчиненными спиртных напитков.

«В советское время, когда было тунеядство, то мы гоняли их: «Идите на работу». Алкоголизм был — «Идите работать!». А когда люди нормально работали и получали нормальную зарплату, их пенсия сегодня, созданная в те годы, получают те тунеядцы и алкаши. И именно поэтому у них 8 тысяч рублей пенсия. Те, кто работал — получает 16, 20-25 тысяч рублей и более», — заверил член партии «Единая Россия».

При этом сам Набиев, по данным справок о доходах депутата, за 2017 год заработал около 14 млн рублей, а 2016 году — свыше 55 млн рублей. Кроме того, у Набиева есть две квартиры, а его жена владеет квартирой, земельным участком в 800 кв. м., одним нежилым строением, долью собственности в двух нежилых помещениях.

Вскоре секретарь волгоградского регионального отделения ЕР Сергей Горняков от имени партии принес извинения за слова Набиева. Он назвал слова депутата «сугубо личным мнением», не соотносящися с позицией партии.

«Безусловно, минимальную пенсию, к сожалению, получают люди добросовестно трудившиеся на благо родины, и законопроектом предполагается подкорректировать пенсионные выплаты.

И мы сегодня видим, что на государственном уровне делается все возможное, чтобы поддержать пенсионеров. Со своей стороны добавлю, что публичным людям надо думать прежде, чем делать разного рода заявления. Региональное отделение партии приносит свои извинения по поводу резкого выступления Гасана Набиева», — Горянков.

На следующий день извинился за свои слова и сам Набиев.

«Я прошу прощения у всех, кого совершенно справедливо возмутило мое неточное высказывание по поводу пенсий», — сказал депутат.

Он также добавил, что в своем высказывании имел в виду сотрудников предприятия, на котором сам работал. Там, по его словам, люди «трудились» и поэтому получали пенсию в районе 16-20 тыс. руб.

Набиев признал, что такое сравнение является «некорректным» и посетовал на то, что зачастую граждане РФ, рабочий стаж которых сильно отличается, получают одинаково низкую пенсию.

«Мы дадим принципиальную оценку этому возмутительному заявлению и обсудим вопрос совместимости позиции волгоградского депутата с дальнейшим пребыванием в рядах «Единой России», — со своей стороны пообещал заместитель председателя комиссии, главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.