Устали от санкций: Еврокомиссия хочет диалога с Россией

Кандидат в президенты Словакии и замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович заявил братиславскому сетевому ТВ-каналу Tablet о необходимости возобновить диалог с Россией. Он обратил внимание, что от санкционных ограничений в основном страдают страны, расположенные в Восточной и Центральной Европе.

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«Я думаю, что сейчас необходимо искать способ, как снова запустить диалог с Россией», — отметил Шефчович.

Он убежден, что Запад не полностью использовал шансы для сближения с Россией, когда президентом был Борис Ельцин. По его мнению, это в некоторой степени стало причиной напряженных отношений, существующих на востоке от границ Словакии.

Кроме того, Шефчович отметил, что на своем посту в Еврокомиссии ему немало пришлось заниматься вопросами отношений как с Россией, так и с Украиной, которые являются важными в том числе и для Словакии.

«Практически каждые три месяца у меня за столом сидели как украинский, так и российский министр энергетики, а также два крупных шефа — «Газпрома» и «Нафтогаза» — с большими делегациями, и мы решали, особенно в начале моего мандата в ЕК, чтобы [российский] газ поступал [в Европу] без перебоев. Должен сказать, что это нам удалось. Всегда необходимо искать общие интересы», — подчеркнул Шефчович.

Как кандидат в президенты Словакии он высказался за прекращение распрей в обществе и раскритиковал нынешнего главу республики Андрея Киску, который, как считает Шефчович, только способствовал разъединению сограждан. В то же время он отметил, что не хотел бы нарушать общую позицию ЕС.

Выборы президента Словакии запланированы на 16 марта. В январе текущего года Шефчович заявил, что принял предложение правящей партии «Курс — социальная демократия», и выразил намерение участвовать в выборах президента Словакии. При этом действующий глава государства Андрей Киска, который в последние годы стал фигурантом нескольких громких скандалов, отказался переизбираться. Всего в выборах будут участвовать 13 кандидатов.

По данным последнего опроса общественного мнения, опубликованного 1 марта, Шефчовича готовы поддержать на выборах только 16,7%, в то время как адвокату Зузане Чапутовой свои голоса готовы отдать 52,9% респондентов. Другие кандидаты в президенты существенно отстают от обоих лидеров. В последние две недели перед выборами опросы запрещены. Если голосование 16 марта не выявит победителя, то 30 марта состоится второй тур, в котором победителя определят большинством полученных голосов.

Кстати, не только Шефчович призывает к налаживанию диалога с Россией. Несколько дней назад председатель палаты депутатов парламента Италии Роберто Фико выступил против антироссийских санкций и ограничительных мер. Кроме того, он выразил мнение, что возвращение России в ПАСЕ оказало бы благоприятное влияние на работу организации.

«Участие России в работе этой организации является основополагающим для решения проблем, которыми занимается Совет Европы. В противном случае мы будем отрицать сам принцип межпарламентского диалога», — заметил Фико. К тому же, по его мнению, Россия и Италия должны взаимодействовать для «решения глобальных проблем».

До этого о необходимости диалога с Россией говорили в Эстонии, но несколько в другом ключе. 13 февраля бывшая министр иностранных дел Эстонии, а ныне депутат Кейт Пентус-Розиманнус призвала Запад разговаривать с Москвой с позиции силы. Кроме того, она обвинила российскую сторону в стремлении развалить Евросоюз.

По ее словам, власти России в ближайшее время направят свою «информационную войну» на включение как можно большего числа «своих политиков со всех уголков Европы и любого политического спектра» в Европейский парламент, выборы в который запланированы на май.

«Цель состоит в том, чтобы заложить достаточно большую бомбу против европейского единства и общих ценностей прямо в сердце парламентской Европы», — уверена экс-дипломат.

Она считает, что российские власти понимают «только один язык — язык силы».

«На языке силы, Карл!», — прокомментировал в твиттере такое заявление директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.

В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько указал, что данные изречения эстонского политика не имеют под собой фактических оснований и ничем не подкреплены.

«Это, конечно, очень забавно звучит из уст парламентариев Эстонии, которая явно не обладает никакой силой: ни политической, ни военной, ни экономической. Очевидно, что это кампания демонизации России, в которой участвуют наиболее агрессивные, но и наиболее значимые во всех отношениях международной жизни государства», — отметил эксперт.