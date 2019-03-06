Вмешивался в дела Венесуэлы: Мадуро выдворяет посла ФРГ

Правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявило персоной нон-грата посла ФРГ Даниэля Кринера — Каракас обвинил немецкого дипломата в неоднократном вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом в твиттере написал глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаца.

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«Венесуэла считает недопустимым, что иностранный дипломат выполняет на территории общественную роль, более близкую к роли политического лидера», — говорится в заявлении правительства.

Также в среду 6 марта венесуэльский лидер Николас Мадуро заявил, что оппозиция и американская сторона хотят развязать в стране войну за природные ресурсы. По его словам, оппозиция Венесуэлы и американские власти не рвутся помогать стране, а желают навредить.

«Они стремятся завладеть нашими природными ресурсами. Хотят развязать «нефтяную войну», — подчеркнул президент Венесуэлы.

Также он уверил, что у оппозиции и американских властей ничего не получится, передает ФАН.

«Они потерпят крах!» — добавил Мадуро.

Также

он пообещал одержать победу над оппозиционным «сумасшедшим меньшинством».

По его словам, венесуэльская оппозиция стремится дестабилизировать обстановку внутри страны. Также он призвал своих сторонников выйти на улицы 9 марта и принять участие в «антиимпериалистических демонстрациях».

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении действия санкций в отношении Венесуэлы. Документ продлевает действие рестрикций, которые были введены еще в марте 2015 года администрацией бывшего американского президента Барака Обамы.

По мнению властей США, ситуация в Венесуэле несет чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, поэтому действие санкционного режима было решено вновь продлить.

В тот же день оппозиционный лидер и самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо вернулся на родину «открыто и законно», передает НСН.

«Наконец вернулся на нашу любимую землю! Венесуэла, мы прошли паспортный контроль и направляемся к нашему народу! #выйдемвместенаулицы», — написал он в твиттере.

Кроме того, политик показал собравшимся на митинге оппозиции в Каракасе свой паспорт со штампом о пересечении границы, что демонстрирует, по его словам, «открытый и законный» характер его возвращения в страну.

В аэропорту Майкетия, куда Гуайдо прибыл из Колумбии, его сопровождали послы иностранных государств. Кроме того, по данным местных СМИ, пограничники покинули свои посты, а кто-то из военных пытался сфотографироваться с самопровозглашенным главой государства.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон приветствует возвращение оппозиционера на родину.

Он также поздравил лидера оппозиции Венесуэлы с «успешными дипломатическими усилиями» в регионе. Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Вашингтон приветствует действия народа Венесуэлы по обеспечению «мирного перехода» к демократии в республике.

Реагируя на произошедшее, директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин заявил, что власти Венесуэлы грамотно избежали провокаций, не арестовав Гуайдо по возвращении в страну. По его словам, это свидетельствует о мирном настроенности Мадуро на мирное урегулирование.

«Президента настойчиво толкали в эту провокацию, они (власти Венесуэлы. — «Газета.Ru») ее очень грамотно и красиво избежали», — сказал российский дипломат.

При этом он подчеркнул, что дальнейшие действия «полностью относится к компетенции законных властей Венесуэлы», Москва же только оценивает их «со стороны».

В конце января нынешнего года Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Его сторонники намерены отстранить от власти нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезд из страны и заблокировал его счета.

Как заявил глава суда Маикель Морен, такое решение вынесено по просьбе генпрокуратуры страны после того, как 28 января США объявили о введении санкций против нефтяной государственной компании PDVSA. Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал Николасу Мадуро как можно скорее уйти в отставку и уехать подальше от Венесуэлы.