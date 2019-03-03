«Это Берлин 90-х»: немецкий депутат восхитился развитием Крыма

Депутат городского парламента немецкого Квакенбрюка, лидер фракции «Левые» Андреас Маурер сравнил темпы развития современного Крыма с Берлином в 1990-х годах, передает ФАН.

«Тогда в Берлине везде стояли строительные краны, шли большие работы по строительству дорог, мостов. Шло колоссальное преобразование инфраструктуры», – заявил парламентарий из ФРГ.

По словам Маурера, он восхищен темпами строительства в российском Крыму. Он добавил, что на полуострове «везде идет большая стройка».

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В ноябре 2018 года Маурер сообщил, что в Германии создается «Координационный совет друзей Крыма». По его словам, сфера деятельности организации — гуманитарное сотрудничество, содействие в продвижении бизнес-проектов, образовательный обмен.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова еще в октябре 2018 года отмечала, что число иностранных делегаций, стремящихся посетить Крым, безостановочно растет.

«С удовлетворением отмечаем растущую востребованность объективного взгляда на Крым. Растет интерес к сотрудничеству с республикой со стороны иностранных деловых и общественно-политических кругов. Отражением данной тенденции стало неуклонно растущее количество иностранных делегаций», — подчеркнула Захарова, выступая в Коктебеле. По ее словам, в 2017 году Крым посетило более 100 делегаций из-за рубежа.

В самом конце сентября на полуостров прибыла делегация общественных деятелей, бизнесменов и ученых из Норвегии.

Группа норвежцев прилетела в недавно отстроенный международный аэропорт Симферополя и сразу же поделилась положительными впечатлениями от нового терминала. «Делегация проявляет здоровый живой интерес к жизни крымчан. Настроены положительно. Они были в шоке от аэропорта и темпов развития Крыма», — отметил тогда глава комитета по межнациональным отношениям Государственного совета республики Крым Юрий Гемпель.

Кроме того, особый интерес у делегатов из Норвегии вызвала трасса «Таврида», идущая от Севастополя к Керчи. Еще одна сфера, на которую обратили внимание норвежцы, — свободная экономическая зона на полуострове. Возглавлял делегацию глава общественной организации «Норвежская народная дипломатия» Хендрик Вебер. Он бывал в Крыму неоднократно, в том числе в марте 2018 года во время президентских выборов.

В Крым регулярно приезжают делегации из-за рубежа, невзирая на санкции, наложенные США и Евросоюзом. В начале сентября 2018 года представители делегации общественных деятелей из США, посетившие Крым, заявили, что прошедший в 2014 году общенародный референдум полностью соответствовал закону. Представитель «Центра гражданских инициатив» (Center for Citizen Initiatives) Сильвия Демарест заявила, что обязательно расскажет своим согражданам о сложившейся в Крыму обстановке.

Она подчеркнула, что решение о воссоединении с Россией было волеизъявлением крымчан. «Я не думаю, что эта ситуация когда-нибудь изменится и Крым когда-либо станет украинским», — отметила американская общественница.

Делегация американской организации из четырех человек находилась в Крыму с трехдневным визитом. В ходе поездки американские деятели посетили центр для реабилитации детей с ограниченными возможностями и встретились с представителями парламента Республики Крым. Кроме того, американцы высадили в столице Крыма аллею дружбы.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что полуостров Крым открыт для иностранных делегаций, которые едут с «дружественными намерениями», сообщала НСН.

«Очень положительно мы относимся к приезду любой иностранной делегации в Крым, будь она официальной или по линии народной дипломатии. Приезжая в Крым, они видят, реальную обстановку на полуострове, общаются с крымчанами и очень быстро приходят к выводу, что решение о воссоединении с Россией в 2014 году приняли люди.

Они видят, что в Крыму все спокойно и люди довольны нынешним статусом полуострова, что Крым успешно развивается, там нет межнациональных и межрелигиозных конфликтов»,

— подытожил сенатор. Крым вошел в состав России по итогам общенародного референдума — в поддержку воссоединения высказались порядка 90% крымчан.