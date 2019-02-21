Гумпомощь США не пройдет: Мадуро закрыл границу с Бразилией

Венесуэла закрыла границу с Бразилией — об этом сообщил венесуэльский лидер Николас Мадуро. Это сделано в преддверии поставки гуманитарной помощи США, намеченной на 23 февраля.

Реклама

«С 21 февраля будет полностью закрыта наземная граница с Бразилией до нового объявления», — заявил президент Венесуэлы.

Мадуро также не исключил, что закрыта будет и граница с Колумбией, передает ФАН.

«Я не хочу принимать это решение, но я рассматриваю [такую возможность]», — добавил он.

Накануне лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным главой страны, заявил, что из Пуэрто-Рико к берегам Венесуэлы прибыла гуманитарная помощь. Об этом он сообщил в твиттере.

Он рассказал, что 20 февраля из Пуэрто-Рико вышло судно с 250 тоннами гуманитарной помощи для Венесуэлы.

«Контейнеры, полные надежды и возможностей для многих венесуэльцев, но также полные свободы. Гуманитарная помощь попадет в Венесуэлу»,

— добавил Гуайдо.

Тогда же вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что страна закрывает свою морскую границу с островами Аруба, Бонэйр и Кюрасао, а также приостанавливает все полеты.

По словам Родригес, таки меры нужны, чтобы правительство островов стало следовать международному праву и «уважать его».

«Венесуэла не только решила закрыть границу, но и пересмотреть отношения с этими странами», — добавила Родригес.

Он отметила, что эти меры могут затянуться на неопределенный срок.

Со своей стороны, советник президента США Джон Болтон потребовал от военных Венесуэлы допустить гуманитарную помощь в республику. По его словам, ВС Венесуэлы должны «выполнить свой долг» по защите граждан страны. Он также добавил, что власти США «не забудут» любые действия со стороны военных Венесуэлы. Дипломат подчеркнул, что руководству ВС Венесуэлы следует сделать «правильный выбор».

За день до этого вице-адмирал Венесуэлы Кинтеро Мартинес сообщил, что власти страны закрыли морскую границу с Нидерландскими Антильскими островами в Карибском море. Как отмечалось, закрытие границы делает невозможным прибытие в Венесуэлу лодок и самолетов с принадлежащих Нидерландам островов Аруба, Кюрасао и Бонайре.

Гуайдо же сообщил в твиттере, что несколько стран ЕС согласились выделить более $18 млн для помощи стране.

«После нашей встречи с европейскими послами мы заявляем о выделении более $18 млн на гуманитарную помощь от Италии, Испании, Германии, Великобритании и Франции. Спасибо за поддержку нашей борьбы за жизни сотен тысяч венесуэльцев!» — написал Гуайдо.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на провокационный характер поставки гумпомощи США в Венесуэлу.

«Ситуация в Венесуэле развивается по тревожной траектории. На 23 февраля поощряемой из Вашингтона оппозицией предполагаются события, которые, перефразируя великого латиноамериканца Габриэля Гарсию Маркеса, можно было бы назвать «хроникой заранее объявленной провокации», — отметила дипломат.

По ее словам, определяющую роль в данной операции играет политический ориентир колумбийского правительства, которое не является сторонником нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«С территории сопредельного государства планируется ввезти грузы, определяемые как «гуманитарная помощь» венесуэльскому народу. С учетом позиции, занятой по данному поводу законными властями страны, авторы действия имеют в виду «идти на прорыв», провоцируя пограничников и военнослужащих на применение силы», — указала дипсотрудник.

Она добавила, что расчет Вашингтона состоит во внесении раскола в среду венесуэльских военных или на «знаковые жертвы, венесуэльский майдан, «небесную сотню», позволяющие ввести в силу вариант силовой акции извне».

«Если речь идет о стремлении помочь некими гуманитарными грузами населению страны, то

не правильнее было бы, вместо лицемерной попытки ввезти «помощь» на пару сотен миллионов долларов, снять блокирование счетов венесуэльских госпредприятий в американских банках?»,

— подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

В конце января нынешнего года Хуану Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Его сторонники намерены отстранить от власти нынешнего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает НСН. Верховный суд Венесуэлы запретил провозгласившему себя временным президентом оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо выезд из страны и заблокировал его счета.

Как заявил глава суда Маикель Морен, такое решение вынесено по просьбе генпрокуратуры страны после того, как 28 января США объявили о введении санкций против нефтяной государственной компании PDVSA. Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал Николасу Мадуро как можно скорее уйти в отставку и уехать подальше от Венесуэлы.