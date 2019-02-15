«Да пошел ты»: Порошенко обидели в Харькове

Визит президента Украины Петра Порошенко в Харьков 14 февраля закончился на печальной ноте — его оскорбили в ответ на признание в любви. Видео с места событий опубликовано на ютуб-канале местного издания Accidents news.

Как видно на записи, Порошенко обращается к харьковчанам, собравшимся у городской филармонии, с прощальными словами: «Я вас всех люблю». Однако бурных ответных признаний он не услышал. Вместо этого один из присутствующих пенсионеров выкрикнул: «Да пошел ты!».

Однако дальнейшему диалогу между сторонами помешали полицейские, которые быстро скрутили мужчину и оттащили его подальше от президента, в арку соседнего дома. Все это время недовольный харьковчанин продолжал выражать свои эмоции: «Верните пенсионерам их пенсии! Отдай пенсию, ты, жлобяра! Сорок миллиардов набил себе».

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Происходящее сразу же попало в камеры телефонов многих присутствующих, что, возможно, повлияло на дальнейшее развитие событий: полицейские ограничились профилактической беседой с дедушкой и не стали его задерживать. «Вот так вот сразу задерживают тех, кто не хочет кричать «Дякую!» (укр. «спасибо». — прим. «Газета.Ru»)», — говорит за кадром мужчина, чье видео и попало на канал.

Президент Украины Петр Порошенко довольно часто оказывается в центре скандалов. Так, в середине января в сети появилась информация об очередном конфузе во время его визита в Черкассы в рамках президентского тура, посвященного подписанию томоса об автокефалии «Православной церкви Украины» (ПЦУ). Тогда на вопрос одного из мужчин о борьбе с коррупцией на Украине президент назвал его «москальским провокатором».

«Видите, прислали человека, который даже украинский язык не знает. Москальские провокаторы даже тут пытаются нас расколоть. Молимся за Украину, за единую церковь, за единство украинского народа. Это вам ответ, пан провокатор», — заявил Порошенко.

За день до этого, во время того же тура, с президентом произошел другой скандал — он выбил телефон из рук мужчины, который снимал его на видео. Произошедшее также сняли на видео и опубликовали в сети. На записи видно, что украинский президент в окружении нескольких охранников делает селфи с украинцами. Далее к нему подходит автор видео, журналист Анатолий Шарий, который снимает Порошенко и пытается обратиться к нему с вопросом. Однако вместо ответа последний выбивает гаджет из рук журналиста.

По словам самого Шария, этим дело не закончилось. Далее его допросили полицейские, которые также проверили содержимое его рюкзака. После этого мужчину назвали «провокатором» и «российским сепаратистом» и отпустили.

Действия Порошенко уже вызвали множество комментариев. Так, бывший глава правительства Украины Николай Азаров считает, что все происходящее в рамках тура является не более чем пиаром ради сохранения власти, сообщает ФАН. «Теперь за каждый неудобный для власти вопрос задавший его человек рискует быть прозванным «сепаратистом» или «москальским провокатором». А ведь все только от того, что результатов в управлении страной нет», — отметил Азаров.

Не удержался от комментария и известный украинский юрист администрации Виктора Януковича Андрей Портнов, напомнивший «находящемуся в агонии диктатору», что ему вовсе не обязательно ездить из города в город со своими тезисами. Для всего этого придумали радио, телевизор и интернет, отметил юрист.

Ранее кандидат на пост президента, депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что действующий президент «делает все, чтобы разбудить большой пожар», разделяя украинцев «по языку, истории и вере», сообщает НСН. Политик также отметил, что в случае победы Порошенко на выборах стране грозят страшные последствия.

«Война не закончилась, 9 миллионов работоспособного населения проголосовала ногами, экономика в глубоком пике, мы поссорились со всеми соседями. Еще пять лет такого правления и страну растащат как лоскутное одеяло», — считает Мураев.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. На пост президента претендуют 44 кандидата. Лидирующие позиции занимают действующий президент Петр Порошенко, экс-премьер Юлия Тимошенко, а также шоумен и актер Владимир Зеленский. По последним данным опроса центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», опубликованным на сайте организации, за последние дни рейтинг Зеленского поднялся с 21,9% до 23%, в то время как у Тимошенко, наоборот, снизился с 19,2% до 15,7%. Рейтинг Порошенко поднялся с 14,8% до 16,4%, однако он все равно уступает Зеленскому.