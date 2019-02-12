«США потеряли стыд»: Лавров раскрыл причину кризиса в Венесуэле

Венесуэльская оппозиция, пытающаяся захватить власть в стране, не заинтересована в диалоге с легитимной властью, поскольку это невыгодно их кураторам из Вашингтона. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Тимо Сойни.

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«Президент [Венесуэлы Николас] Мадуро сразу же выразил готовность участвовать в таком диалоге, оппозиция отвергла это предложение, видимо, потому, что ее ведут американские представители, которые в своих выражениях о том, как надо решать ситуацию в Венесуэле, по-моему, потеряли всякий стыд», — указал российский дипломат.

Он также заявил, что проект резолюции, который США внесли в Совет Безопасности ООН, «преследует цель прикрыть замышляемые провокации с доставкой гуманитарной помощи как средства дестабилизации обстановки в Венесуэле, а то и получения предлога для прямой военной интервенции». По словам Лаврова, такого решения Совбез никогда не примет.

Помимо этого в тот же день – во вторник 12 февраля — Лавров в ходе телефонного разговора предостерег госсекретаря США Майка Помпео от вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, передает ФАН.

«При обсуждении актуальных внешнеполитических вопросов Лавров предостерег от любого вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, включая силовое воздействие, чем грозит Вашингтон в нарушение международного права», — сообщили в МИД РФ.

Замглавы МИД России Сергей Рябков в свою очередь заявил, что

Россия готова содействовать началу диалога между правительством Венесуэлы и оппозицией.

«Все наши усилия направлены на формирование более устойчивой платформы, на которой этот диалог (между правительством и оппозицией в Венесуэле. — «Газета.Ru») был бы возможен», — сказал дипломат.

Он также заявил, что Москва желает подключиться к работе международной контактной группы по Венесуэле в качестве «по крайней мере» наблюдателя. Кроме того, по его словам, Москва уже сделала Венесуэле ряд предложений по урегулированию ситуации в стране.

«Мы поддерживаем очень важный контакт с властями этой страны, готовы оказывать добрые услуги для содействия в нахождении выхода из сложившейся ситуации. Я уверяю вас, что разного рода предложения делаются и уже были сделаны нашим венесуэльским друзьям», — подчеркнул представитель российского внешнеполитического ведомства.

Касательно же отношений Вашингтона и лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо – то сообщалось, что Соединенные Штаты завербовали его еще 10 лет назад. Об этом рассказал посол латиноамериканского государства в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса на заседании Рабочей группы временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Ранее сообщалось, что

на фотографии, опубликованной после пресс-конференции помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, в его блокноте фотографы рассмотрели интересную запись: «пять тыс. солдат в Колумбию»,

передает НСН.

При этом брифинг был посвящен Венесуэле, а «дестабилизация в этой стране осуществляется именно с территории Колумбии» — об этом рассказала в своем посте на фейсбуке представитель МИД РФ Мария Захарова. Она также заявила, что вмешательство США во внутреннюю политику Венесуэлы ни для кого не станет сюрпризом.

«На возможность военного вмешательства США в Венесуэлу с разной степенью беззастенчивости намекали многие в Вашингтоне: от президента до представителей его администрации», — отметила Захарова, добавив, что от телеканала NBC уже поступило опровержение этой информации со ссылкой на трех высокопоставленных сотрудников Пентагона.

По данным телеканала, США не перебрасывают в эти страны ни военнослужащих, ни военную технику или снаряжение. При этом ранее и Помпео, и Болтон указывали, что не исключают никаких вариантов решения ситуации в Венесуэле.

Гуайдо также заявил телеканалу CNN, что не хотел бы военной интервенции США в Венесуэлу, однако допустил подобный сценарий. Когда у оппозиционера спросили, запрашивал ли он военную помощь у США, он ответил, что жители Венесуэлы хотели бы оказать «любое возможное давление» на президента страны Николаса Мадуро.

После этого зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что венесуэльский кризис может превратиться в партизанскую войну.

«Надо сделать все, чтобы не допустить гражданскую войну», — отметил сенатор.

Он отметил, что, если бы против стран применяли санкции, которые в настоящее время применяются против Венесуэлы, то ни одно бы правительство не удержалось.

«Я думаю, что в США хватает людей, которые настаивают на военном вторжении, и я очень надеюсь, что их амбиции не будут реализованы», — подчеркнул парламентарий.