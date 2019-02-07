«Пусть участвуют»: зачем Волкеру нужны наблюдатели из России

Грядущие выборы президента Украины и «российское вмешательство» стали основными темами на прошедшей встрече министра иностранных дел Украины Павел Климкин и советника президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

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«Провел продуктивную встречу с главой МИД Украины Климкиным, обсудили региональную безопасность, российское вмешательство и ожидания свободных и справедливых выборов», — цитирует Болтона ФАН.

По словам советника Трампа, на встрече с Климкиным Вашингтон вновь подтвердил «взаимную приверженность процветанию свободной, мирной, единой Украины».

«Только из Белого дома после теплой дружеской встречи с Джоном Болтоном», — написал Павел Климкин в своем твиттере после встречи.

Россия неоднократно заявляла, что не вмешивается в дела отдельных стран и организаций, а также не имеет никакого отношения к политическим процессам других государств.

Тем не менее, 5 февраля президент Украины Петр Порошенко заявил, что он «как главнокомандующий даст приказ погранслужбе не пропустить россиян», следующих на выборы наблюдателями в составе миссии ОБСЕ.

Кроме того, в Верховную раду внесли законопроект, согласно которому гражданам Российской Федерации как представителям «государства-агрессора и оккупанта» запрещено участвовать в президентских выборах на Украине в качестве наблюдателей.

О нежелании пускать российских граждан наблюдателями на президентские выборы заявлял еще в середине января 2019 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Глава украинского внешнеполитического ведомства направил письмо с соответствующим заявлением в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. В Организации ответили, что действовать будут в соответствии с установленными нормами и принципами ОБСЕ.

Вместе с тем спецпредставитель США по Украине Курт Волкер полагает, что Украине необходимо пустить российских наблюдателей на выборы.

«Украина нуждается в наблюдателях БДИПЧ, чтобы доказать, что она придерживается демократических стандартов. Иначе люди имеют право поставить под сомнение выборы. Пусть российские наблюдатели участвуют, но только под руководством БДИПЧ», — написал Волкер в твиттере.

Москва ранее заявляла, что готова отправить своих наблюдателей на выборы президента Украины и надеется на сотрудничество киевских властей. По словам заместителя главы МИД РФ Григория Карасина, Москва «ждет цивилизованного и современного подхода» от Украины.

Статс-секретарь подчеркнул, что Россия обратилась за разъяснениями в соответствующие международные инстанции и рассчитывает, что эти инстанции «каким-то образом повлияют на то, чтобы украинцы заняли здравую позицию».

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер неделей ранее обозначил позицию США по президентским выборам на Украине. По его словам, Вашингтон пока не видит явного лидера в предвыборной гонке, так как никто из кандидатов потенциально пока не может рассчитывать на 20% голосов избирателей. «Поэтому на данном этапе совершенно непредсказуемо, кто сможет на самом деле победить», — заключил Волкер. Он добавил, что США будут готовы работать с любым демократически избранным лидером Украины.

Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков убежден, что итоги президентских выборов на Украине будут сфальсифицированы, сообщает НСН.

«Будет массовая фальсификация подсчета голосов, не будет обеспечена свобода регистрации кандидатов, ориентированных на дружбу с Россией, не будет гарантирована свобода СМИ, ориентированных на взаимодействие с нашей страной. Существуют прямые угрозы от неонацистстких банд, которые используются как группировки военных преступников для реализации политики полицейского государства. Надо прямо сказать, что президентские выборы на Украине будут незаконными», — подчеркнул политолог.