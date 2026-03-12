«Один в один!», брак с Ковальчук и обвинения в абьюзе: как сейчас живет Алексей Чумаков

Певец и телеведущий Алексей Чумаков отмечает 45-летие. В конце 90-х он выступал на региональных конкурсах и развлекал публику в ресторанах, а сегодня — собирает концертные залы, пишет книги, снимается в кино и участвует в популярных телепроектах. Как музыкант из глубинки стал одним из самых ярких артистов отечественной эстрады — в материале «Газеты.Ru».

Детство и юность Алексея Чумакова

Алексей Чумаков родился 12 марта 1981 года в Самарканде. Его мать, Лилия Аванесовна, работала врачом-физиотерапевтом в поликлинике, а отец, Георгий Георгиевич, был художником-оформителем и возглавлял реставрацию самаркандского Собора Святителя Алексия Московского. Когда Алексею исполнилось пять лет, родители отдали его в музыкальную школу по классу ударных и перкуссии, позже он освоил еще и гитару, благодаря которой стал «звездой» школьных вечеринок.

В 11 лет Чумаков начал писать собственные песни и делать к ним аранжировки. С одной из таких работ — композицией «Желтые листья» — он одержал победу на городском конкурсе «Утренняя звезда». В 1995 году семья Чумаковых переехала в Тюмень, где будущий артист поступил на вокальный факультет высшего колледжа искусств. Проучившись год, он перевелся на дирижерско-хоровое отделение Ташкентского высшего колледжа искусств, который успешно окончил в 1998 году.

Алексей Чумаков в детстве Алексей Чумаков/VK

Музыкальная карьера Алексея Чумакова

После выпуска из колледжа Чумаков продолжил писать песни и аранжировки, а по вечерам подрабатывал музыкантом в ресторанах и барах.

«Такого навидался! Прямо в зале резали людей, а через час, уже уладив свои вопросы, две группировки гуляли вместе. И надо было четко соблюдать золотую середину: не давать себя унизить, но и не нарываться, чтобы не прибили прямо на сцене. <...> Отличный психологический тренинг», — вспоминал он о том периоде.

Первый успех пришел к Чумакову после победы на региональном конкурсе, который проходил в Кемерово. По итогам выступлений артист победил сразу в трех номинациях: как исполнитель, композитор и аранжировщик. Позднее он также неоднократно становился лауреатом тюменского конкурса молодых исполнителей «Ступень».

Широкой аудитории Чумаков стал известен в 2003 году после участия в телевизионном проекте «Народный артист»: в финале он занял третье место и получил приз зрительских симпатий. Через три года артист выпустил первый студийный альбом «Сны о чем-то большем», в который вошли 13 композиций, включая хиты «Я от тебя схожу с ума», «Балалайка» и «Необыкновенная». После выхода пластинки Чумаков начал активно гастролировать по России, а в 2008 году дал несколько концертов в Германии. В это же время артист начал сотрудничать с зарубежными музыкантами: в 2011 году он представил песню Hold On I'm Coming, которую исполнил в дуэте с американским певцом Майклом Болтоном, а в записи его второго альбома «Тут и там» (2013) приняли участие продюсеры, ранее работавшие с Кристиной Агилерой, Ленни Кравицом и Стиви Уандером.

Последняя в настоящее время студийная работа Чумакова, альбом «Небо в твоих глазах», вышла в 2017 году. После этого певец сосредоточился на выпуске отдельных синглов: в 2022 году его дискография пополнилась синглами «В лабиринтах», «Довелось» и «Встретимся во снах», а в 2025-м музыкант представил публике треки «Скажи мне зачем?», «Лето» и «Сплелись».

Алексей Чумаков, 2006 год Kirill Pochivalov/Global Look Press

Телевизионные проекты Алексея Чумакова

После успеха в «Народном артисте» Алексей Чумаков начал регулярно появляться на телевидении как участник музыкальных шоу и ведущий развлекательных программ. Одним из заметных его проектов стало шоу перевоплощений «Один в один!», в рамках которого артисты исполняли песни звезд, примеряя на себя их сценические образы. В финале первого сезона шоу Чумаков перевоплотился в Филиппа Киркорова и спел песню «Жестокая любовь», которая обеспечила ему победу. В 2014 году он вернулся на передачу уже в роли одного из членов жюри, а в 2016-м вновь победил на «Один в один!» как участник.

Помимо музыкальных проектов, артист пробовал себя и в качестве ведущего. Он вел мистическое шоу «Тайны» на ТВ-3, телевикторину «Успеть до полуночи» на Первом, конкурс талантов «Фактор А» на «России», развлекательную передачу «Откройте! К вам гости!» на СТС и другие программы.

Алексей Чумаков в образе Филиппа Киркорова в шоу «Один в один», 2013 год Первый канал

Роли Алексея Чумакова в кино

Актерским дебютом Чумакова стала музыкальная комедия «Новогодняя SMS-ка» (2011): певец сыграл одну из главных ролей, а его партнерами по съемочной площадке стали Алексей Воробьев, Юлия Ковальчук, Светлана Светикова, Олег Газманов и другие популярные артисты. Позже он продолжил сниматься в кино — в числе наиболее заметных работ с его участием комедии «Остров везения» (2013) и «Срочно выйду замуж» (2015), а также детективный сериал «Барс» (2019).

Чумаков также появлялся в фильмах и сериалах в камео и занимался озвучкой — голосом певца говорят персонажи мультфильмов «Богатырша» (2015), «Бука. Мое любимое чудище» (2021), «Аладдин» (2019) и «Щелкунчик и волшебная флейта» (2022).

Кадр из фильма «Срочно выйду замуж» (2015) Арт Пикчерс Студия / Art Pictures Studio

Книги Алексея Чумакова

Алексей Чумаков пробовал себя и в литературе. В 2015 году он выпустил дебютный мистический роман «В поисках призраков», на создание которого его вдохновили произведения Стивена Кинга. В центре сюжета — история о сверхъестественных явлениях и людях, сталкивающихся с необъяснимым.

В 2020-м артист представил вторую книгу — психологический триллер «47», написанный в формате дневника человека, который оказывается в эпицентре мистических событий.

Алексей Чумаков, 2017 год Евгения Новоженина/РИА Новости

Личная жизнь Алексея Чумакова

В середине нулевых Алексей Чумаков начал встречаться с певицей, на тот момент солисткой группы «Блестящие», Юлией Ковальчук. В 2013 году влюбленные поженились: сначала скромно расписались в одном из столичных ЗАГСов, а затем устроили красивую церемонию в Испании. В 2017 году у пары родилась дочь Амелия, а в 2023-м на свет появилась вторая девочка, которую назвали Алисией. Чумаков и Ковальчук периодически радуют поклонников совместными проектами: в 2014-м супруги представили песню «В заметки», а в 2015-м сыграли главные роли в романтической комедии «Срочно выйду замуж».

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, 2019 год Артем Геодакян/ТАСС

Скандальное интервью Алексея Чумакова Светлане Бондарчук

В 2025 году Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук оказались в центре скандала после совместного интервью Светлане Бондарчук. Зрителям не понравилось, что артист постоянно перебивал свою супругу, но больше всего публику задел рассказ Чумакова о знакомстве с Ковальчук:

«...[Она], ну, хорошая, симпатичная девушка, красивая, яркая, живая. Двигается красиво. Секси. Я как бы… А у меня тогда были критерии типа: да или нет, вдул бы или не вдул бы. Вдул бы! Назовем так — вдул с последствиями. Тогда я это не планировал, у меня девушка была. А потом уже два раза присутствовал на родах».

В том же разговоре певец заявил, что в браке супруги «ничем друг другу не обязаны» и что отношения строятся на личном выборе людей быть вместе. Высказывания Чумакова вызвали эффект разорвавшейся бомбы: пользователи сети критиковали артиста за грубые и оскорбительные формулировки, обвиняли в абьюзе и сомневались в искренности его чувств к Ковальчук.

После того как фрагменты интервью широко разошлись в социальных сетях, певец прокомментировал ситуацию в личном блоге. Он заявил, что многие восприняли его слова слишком буквально, подчеркнув, что разговор в студии проходил в ироничной форме. Чумаков также с юмором отреагировал на обвинения в неуважительном отношении к супруге, отметив, что в их семье нет конфликтов из-за подобных высказываний. В свою очередь Юлия Ковальчук сказала, что не обиделась на слова мужа, и призвала не делать выводы об их семейной жизни по отдельным фразам из разговора. По ее словам, между ней и Чумаковым давно сложился особый стиль общения, который окружающие не всегда понимают.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук, 2022 год Komsomolskaya Pravda/Picvario LLC/Global Look Press

Чем сегодня занимается Алексей Чумаков

Алексей Чумаков продолжает писать новые песни, выступает с сольными программами и остается частым гостем на телевидении. В частности, в 2022 году он управлял «Лешим» в шоу «Аватар» на НТВ, в 2023-м входил в жюри передачи «Ярче звезд!» на ТНТ, а в 2026 году присоединился к участникам музыкального проекта «Дуэты» на «России 1».

Помимо творческой деятельности, Чумаков занимается бизнесом — с 2023 года он является одним из совладельцев московского караоке-клуба «Караоке №1».