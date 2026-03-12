Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Армия

Иранский посол пригрозил США «несоразмерной реакцией» в случае наземного вторжения

Посол Джалали: США не смогут провести наземную операцию и захватить Иран
Виталий Белоусов/РИА Новости

Корпус стражей исламской революции (КСИР) готов к наземному вторжению ВС США. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали, передает РИА Новости.

«Американцы не осмелятся на это. Они хотели бывших представителей ИГИЛ* отправить к нам. Мы, конечно, готовы их принимать. Наша армия, наш Корпус стражей исламской революции, наши силы безопасности готовы дать ответ им», — сообщил Джалали.

Посол предупредил, что американцы не смогут оккупировать остров Харк, через который идут поставки иранской нефти. Также он пообещал, что в случае вторжения реакция КСИР «будет несоразмерной».

До этого сообщалось, что на острове Харк находится главный экспортный нефтяной терминал страны, на который приходится около 90% иранского экспорта сырой нефти. Если США удастся подчинить себе этот остров, по прогнозу экспертов, конфликт закончится в пользу США практически без потерь личного состава вооруженных сил Штатов.

Ранее сообщалось, что с начала операции США против Ирана 150 американских военных получили ранения.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!