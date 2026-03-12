Иранский посол пригрозил США «несоразмерной реакцией» в случае наземного вторжения

Корпус стражей исламской революции (КСИР) готов к наземному вторжению ВС США. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали, передает РИА Новости.

«Американцы не осмелятся на это. Они хотели бывших представителей ИГИЛ* отправить к нам. Мы, конечно, готовы их принимать. Наша армия, наш Корпус стражей исламской революции, наши силы безопасности готовы дать ответ им», — сообщил Джалали.

Посол предупредил, что американцы не смогут оккупировать остров Харк, через который идут поставки иранской нефти. Также он пообещал, что в случае вторжения реакция КСИР «будет несоразмерной».

До этого сообщалось, что на острове Харк находится главный экспортный нефтяной терминал страны, на который приходится около 90% иранского экспорта сырой нефти. Если США удастся подчинить себе этот остров, по прогнозу экспертов, конфликт закончится в пользу США практически без потерь личного состава вооруженных сил Штатов.

Ранее сообщалось, что с начала операции США против Ирана 150 американских военных получили ранения.