Переворот в Венесуэле: Мадуро порвал с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне масштабных акций протеста, начавшихся 23 января, заявил, что возглавляемое им правительство сделает все возможное для защиты суверенитета страны. В твиттере он призвал граждан сохранять мир и спокойствие, а также не допустить государственного переворота.

Мадуро также объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Он обратился к своим сторонникам с балкона президентского дворца в Каракасе, заявив, что дает американским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

Однако в Вашингтоне заявили, что у Мадуро, с точки зрения американских политиков, нет полномочий принимать такие решения. США до этого открыто выступили против его власти и объявили, что не считают его законным президентом страны. США, а также ряд стран Латинской Америки считают таковым лидера оппозиционного Мадуро парламента Хуана Гуайдо.

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В связи с этим американский госсекретарь Майк Помпео призвал президента Венесуэлы передать власть лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.

Отмечается, что Помпео также обратился к военным страны и силовым структурам с призывом «поддержать демократию» и защитить мирное население. Военные пока сохраняют верность президенту страны.

Тем не менее, потенциал для осуществления военного переворота в стране имеется, считает профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.

«Я допускаю, что сейчас идет поиск «слабого звена» — пусть не среди генералов, а среди капитанов и майоров. Если оппозиционеры найдут в среднем командном звене несколько достаточно влиятельных командиров, они смогут осуществить военный переворот», — сказал эксперт в беседе с РИА «Новости».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что

в Каракасе была арестована небольшая группа солдат из числа военнослужащих Национальной гвардии, которые хотели примкнуть к протестующим.

Акции протеста в Венесуэле с различной интенсивностью проходят с 2013 года, они вызваны тяжелейшим экономическим кризисом, в котором оказалась страна из-за падения мировых цен на нефть — главный экспортный товар государства. Только за год инфляция составила почти 2 миллиона процентов. Помимо гиперинфляции Венесуэла испытывает дефицит продуктов и предметов первой необходимости. Минимальная зарплата упала до $10 в месяц.

23 января 2019 года спикер парламента Венесуэлы Гуайдо уже принял президентскую присягу, заявив, что он будет занимать этот пост временно, до того как будут объявлены новые выборы. Сам 36-летний политик давно находится в оппозиционном движении. Инженер по образованию, он участвовал в антиправительственных движениях еще будучи студентом, а затем активно выступал против политики «чавистов», и в 2009 году вместе с другими лидером оппозиции Леопордо Лопесом создал партию «Народная воля.

В 2015 году, после того как оппозиционные силы взяли контроль над парламентом, Гуайдо стал его спикером.

Парламент не признал выборов, на которых Мадуро стал президентом во второй раз. Спикер парламента заявил, что с 10 января, когда начнется новый президентский срок Николаса Мадуро, глава государства «узурпирует» власть. Он подчеркнул, что национальная ассамблея Венесуэлы с момента инаугурации будет единственной законной властью, избранной народом и представляющей его.

Решение США о признании Гуаидо легитимным главой государства поддержали Чили, Парагвай, Колумбия, Перу и Бразилия.

В то же время Мексика по-прежнему продолжается считать президентом страны Николаса Мадуро и не собирается менять свою политику в ближайшее время.

Россия не выступает с открытой поддержкой Мадуро и придерживается умеренной позиции. Глава Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что все происходящее является внутренним делом страны. «Вся текущая политика США по отношению к Венесуэле, включая и последние заявления Трампа — это прямое и бесцеремонное вмешательство в ее внутренние дела», — сказал Косачев.

Кроме того, он напомнил, к чему вмешательство Соединенных Штатов привело в Ливии, а также о сложных ситуациях в Ираке и Сирии, и заметил, что Венесуэла — следующая страна в этом ряду.

Зампред комитета по международным делам Совфеда Андрей Климов при этом подчеркнул, что «Россия уже признала законно избранным президентом Венесуэлы Мадуро». «Ничего меняться в ее позиции не будет», — добавил сенатор.