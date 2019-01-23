«Они будут возвращены»: Тимошенко замахнулась на Крым и Донбасс

Новый президент Украины должен будет «обязательно вернуть» Донбасс и Крым. С таким заявлением выступила кандидат в украинские президенты Юлия Тимошенко на форуме партии «Батькивщина».

«Крым и Донбасс — это Украина, и они будут обязательно возвращены. <...> Международные гарантии должны быть выполнены, иначе международное право в мире будет дискредитировано. Возвращение к условиям Будапешт[ского соглашения] и защита Украины от агрессора — это первоочередная задача нового президента»,

— подчеркнула Тимошенко. В 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум — международное соглашение о гарантиях безопасности по случаю присоединения Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.

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Украина, по словам кандидата, нуждается в реальном мире, а не иллюзорном. В Крыму и на Донбассе «живут настоящие украинские патриоты, ждущие освобождения своей земли от врага», подчеркнула Тимошенко.

Она также добавила, что женщины могут быть главнокомандующими не хуже мужчин — в пример экс-премьер привела британского премьера Маргарет Тэтчер, победившую в Фолклендской войне с Аргентиной, и шестерых женщин-министров обороны из состава НАТО.

Тимошенко также подчеркнула, что переговоры по Донбассу в рамках Минского формата себя исчерпали.

Украине нужна помощь западных партнеров, добавила политик, а также развертывание западных систем противоракетной обороны (ПРО) на своей территории. Новая же украинская армия «должна соответствовать стандартам НАТО», добавила Тимошенко.

Тезис о возвращении Крыма в состав Украины будут повторять в Киеве постоянно, убежден член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, передает ФАН.

«Кандидаты в президенты, которые ориентируются преимущественно на националистическую, я бы даже сказал, фашистскую часть Украины, будут озвучивать подобные заявления. Главное для них — одержать победу на грядущих выборах. <...> Ситуация с течением времени может меняться не в их пользу. Не в пользу их воинственной риторики и тем более не в пользу их заявлений по Крыму», — заявил сенатор от Крыма.

Республика Крым и город Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов в марте 2014 года в результате референдума. В нем приняли участие 80% избирателей. Украина результатов плебисцита не признала и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Владимир Путин заявил в середине октября 2016 года, что крымчане выразили свое мнение и вопрос «исторически закрыт». В преддверии выборов президента Путин в интервью заявил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины не будет никогда.

Ранее Тимошенко заявила, что если за 100 дней своего президентства не покажет очевидный результат, то оставит эту должность.

«Президенту Украины дается пять лет для выполнения своей программы, но, поверьте мне, достаточно и 100 дней… Я со всей ответственностью заявляю, если за первые 100 дней я на должности президента не смогу сломать старую систему и показать вам очевидные результаты, я уйду с президентской должности», — пообещала кандидат.

Тимошенко убеждена, что во втором туре президентских выборах на Украине ей придется соперничать с действующим президентом страны Петром Порошенко. Тимошенко уверена в своей победе, поскольку на местных выборах ее партия получает более 30% голосов, а «Блок Петра Порошенко» — лишь немногим более 20%.

Бывшая украинская премьер-министр пообещала даже подготовить новый вариант украинской конституции к выборам, передает НСН.

«Моя цель на конец президентской кампании — выйти с четким проектом новой конституции, которая вернет людям право и возможность жить, пользоваться всеми своими правами и распоряжаться своими ресурсами», — заявила лидер «Батькивщины».

Работа над проектом новой конституции велась на протяжении трех лет «большими группами специалистов». По ее словам, в новом проекте конституции будут заложены «принципиально другие порядки жизни». Она пообещала, что подготовленная ею конституция положит конец олигархии и обеспечит «подлинное народовластие» на Украине.