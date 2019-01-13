«Придут танки»: в Белоруссии выступили против российского ТВ

Российские телеканалы «разжигают межнациональную вражду» и должны быть запрещены на территории республики Белоруссия. Об этом официально заявила на своем сайте оппозиционная партия «Белорусский народный фронт» (БНФ), придерживающаяся идеологии белорусского национализма.

«Принимая во внимание активизацию антибелорусских выступлений и информационных атак против Белоруссии и белорусов, мы объявляем 2019 год годом белорусской мовы и призываем <...> укрепить [ее позиции]»,

— говорится в заявлении.

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В частности, представители БНФ потребовали ограничить трансляцию российских телеканалов, «являющихся средствами ведения информационной войны». В партии призвали заменить российские каналы программами белорусского производства «или сбалансированным набором иностранных телепрограмм из различных других стран», сообщает НСН.

Отметим, что согласно исследованию Информационно-аналитического центра при администрации президента Белоруссии, одними из самых популярных каналов в республике являются русскоязычные ОНТ (вещает на частоте Первого канала), НТВ-Беларусь и РТР-Беларусь.

Значительная часть белорусских граждан не пользуются белорусским языком, сетуют националисты из БНФ. Кроме того, они «живут в русском культурном пространстве», и «велика опасность того, что придут российские танки защищать русскоязычное население».

Кроме того, авторы заявления напрямую призывают к насаждению белорусской мовы: «призываем пользоваться белорусским языком во всех жизненных случаях, инициировать создание белорусскоязычных групп и течений в учебных заведениях разных уровней».

Русский язык в Белоруссии — один из двух государственных языков. Этот статус он получил после прошедшего в 1995 году референдума, когда в поддержку русского языка выступили 83,3% населения республики.

По состоянию на 2014 года около 90% книг в Белоруссии выходили на русском языке, на долю белорусскоязычной литературы и публицистики приходилась одна десятая рынка. По классификации ЮНЕСКО белорусский относится к «уязвимым языкам». Стоит отметить, что литературная форма белорусского появилась лишь к началу XX века, а его популяризация началась после Октябрьской революции в ходе «белорусизации» и выдавливания из общественно-политической жизни русского языка советскими властями.

11 января президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил сограждан, что в ближайшие два года страна подвергнется давлению и проверке того, насколько сильна ее независимость. При этом белорусский лидер выразил уверенность, что его народ сможет «дать достойный ответ». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия не ставит под сомнение курс на расширение взаимодействия с Белоруссией, передает ФАН.

Накануне Лукашенко заявил, что разговоры об объединении Белоруссии и России «глупые и притянуты за уши». Белорусский лидер отметил, что они с Путиным однозначно определили, что в повестке дня вопроса об объединении нет.

По его словам, эти разговоры возникли на фоне ситуации с автокефалией украинской церкви. Лукашенко отметил, что союз Москвы и Минска может развиваться только на равноправной основе.

«Нет такой возможности у России, учитывая последствия всего, на это пойти. Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит», — сказал президент Белоруссии.

В преддверии Нового года пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что интеграция России и Белоруссии не предусматривает объединения государств.

По его словам, интеграция стран проявляется в расширении союзнических отношений согласно договору о создании Союзного государства от 1999 года.

«Конечно, речи о каком-то присоединении не идет. Это скорее движение навстречу друг другу, это не движение в одну сторону», — ответил Песков.

Он также отметил, что у партнеров России и Белоруссии по ЕАЭС нет повода для беспокойства в связи с интеграцией двух стран в рамках Союзного государства. «Дело в том, что это не может вызывать какие-то озабоченности, потому что это, собственно, в интересах всех», — добавил Песков.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко видит в налоговом маневре в российской нефтянке «угрозу для независимости». Он также пообещал «не допустить» присоединения Белоруссии к России. По его словам, Минску была обещана компенсация за более глубокую интеграцию в Союзное государство.

В октябре Лукашенко исключил возможность вхождения республики в состав России. «Незыблемо одно, и вы это знаете, мы — суверенная и независимая страна... В XXI веке говорить об инкорпорации, включении Белоруссии в состав России просто смешно. И я ни разу от нынешнего президента России этого не слышал», — отметил он.

Белорусская государственность возникла всего сто лет назад — в 1919 году, после распада Российской Империи и начала Гражданской войны. 1 января 1919 года была создана Белорусская Советская Социалистическая Республика, которая стала одной из четырех республик, подписавших 30 декабря 1922 года Договор об образовании СССР. При этом, по последним результатам переписи населения, русскими себя назвали около 8% граждан страны, а около 83% назвали себя белорусами.