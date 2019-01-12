Методом кнута: Трамп хочет подружиться с Россией

Президент США Дональд Трамп в очередной раз похвалил себя за очень жесткую позицию по отношению к России. В то же время он выразил надежду, что рано или поздно отношения между Вашингтоном и Москвой нормализуются.

«Я занимаю гораздо более жесткую позицию по отношению к России, чем Обама, Буш или Клинтон. Возможно, более жесткую, чем любой другой президент.

В то же самое время, как я часто говорил, поладить с Россией — это хорошо. Я всецело надеюсь на то, что однажды у нас вновь будут хорошие отношения с Россией», — написал он в субботу в своем твиттере.

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Такое сообщение Трамп написал после публикации в The New York Times статьи, в которой высказывались новые подозрения по поводу связи американского лидера с Москвой. Издание со ссылкой на источники сообщило, что после увольнения Трампом в 2017 году главы ФБР Джеймса Коми спецслужбы начали в отношении американского лидера расследование. Целью было выяснить, представляют ли действия президента угрозу нацбезопасности США и работал ли Трамп на Россию. Если да, то необходимо было узнать, сознательно или невольно он попал под влияние Москвы.

В газете уточнили, что расследование ФБР было открыто незадолго до того, как было объявлено о расследовании под началом спецпрокурора Роберта Мюллера. В итоге расследование ФБР стало частью более широкого расследования Мюллера. Если бы оказалось, что президент уволил Коми, чтобы остановить расследование его предполагаемых связей с Россией, это представляло бы угрозу национальной безопасности страны, указали в издании.

Комментируя статью, Трамп в своем твиттере подчеркнул, что увольнение Коми стало «великим днем» для Америки, потому что этого хотели и республиканцы, и демократы.

В то же время в Кремле заявляют, что в Вашингтоне по-прежнему много недружественных проявлений в адрес России, причем они доминируют.

В связи с этим в Москве не склонны носить «розовые очки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается недружественных проявлений, то их по-прежнему в Вашингтоне очень много и в Конгрессе, и в Сенате, и в Госдепе, и так далее. Мы не склонны носить розовые очки и отдаем себе отчет, что такие недружественные проявления по-прежнему, наверное, они доминируют, к сожалению», — обратил внимание пресс-секретарь.

Трамп неоднократно ставил себе в заслугу политику в отношение России. В очередной раз он говорил об этом в конце прошлого года. В своем твиттере он написал, что является самым жестким, но справедливым по отношению к России и Китаю лидером Соединенных Штатов. «Просто посмотрите на факты. Фейковые новости так отчаянно пытаются представить другую картину», — подчеркнул он.

До этого, в начале ноября, во время выступления перед своими сторонниками в штате Миссури американский президент заявил, что добился уважения многих стран благодаря политическим действиям США. По словам Трампа, Россия, Китай и другие страны начали уважать США из-за его успехов в качестве главы государства.

«Нас снова стали уважать [во всем мире], вы даже не думали, что когда-нибудь услышите об этом… Многие лидеры замечательны — некоторые из них мне нравятся, а некоторые нет. Но каждый из них приходит и говорит: «Господин президент, поздравляем с тем, что вы сделали для этой страны. То, что вы сделали с ее экономикой, невероятно»», — рассказал глава государства.

Несколькими днями ранее американский лидер выразил абсолютную уверенность в том, что его избрание на должность главы государства стало худшим событием для России. Такое заявление он сделал на митинге со сторонниками в штате Северная Каролина, трансляцию которого вел телеканал Fox News.

Американский президент считает, что победа в 2016 году на выборах стала «худшим, что случалось с Россией». Впрочем, по его словам, несмотря на его неудобство для Москвы, все же необходимо налаживать контакты между государствами.

«Однако поладить с Россией, Китаем и, честно говоря, с КНДР, Южной Кореей, Японией и всеми остальными — это хорошая, а не плохая идея. Мы будем продолжать добиваться результатов», — пообещал Трамп.

Подобное заявление он также озвучивал 3 августа. Тогда на митинге перед своими сторонниками он сказал, что в Москве недовольны его победой на выборах президента США в 2016 году.

«Я скажу вот что, Россия очень недовольна тем, что Трамп победил, вот что я скажу. Но я отлично поладил с [Президентом России Владимиром — «Газета.Ru»] Путиным, и мы обсудили все вопросы», — отметил он.

В то же время сам Путин ранее признался, что хотел победы Трампа в 2016 году.

«Разве это не естественно — иметь симпатию к человеку, который хочет выстроить отношения с нашей страной? Это нормально», — пояснил он.