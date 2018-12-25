А как же Крым? На Украине осознали важность дружбы с Россией

Экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что те положения договора о дружбе с Россией, которые приносят выгоду Киеву, отменять не следовало, чтобы сохранить хоть какие-то документы о «принадлежности» Крыма Украине. Об этом он заявил изданию «Главред».

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По его словам, украинские власти в процессе подготовки этого договора «четко определили границы» государства, в том числе по крымскому вопросу.

«Именно тогда и мы, и Россия, признали, что Крым является частью Украины», — сказал Маломуж.

Он выразил опасение, что без этого договора Россия станет «манипулировать» юридическим статусом Крымского полуострова, и Киеву нечего будет возразить из-за недействительности договора.

В середине декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».

«Непродление договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу.

Другие составляющие этой стратегии: это безвиз, соглашение об ассоциации с ЕС, томос о создании автокефальной независимой украинской церкви, выход из СНГ, закрепленные в конституции [Украины] курса на вступление в НАТО и Евросоюз», — сказал президент Украины.

Подписанный в 1990-е годы договор часто назывался «большим договором», так как определял экономические и политические отношения России и Украины, резко ухудшившиеся после воссоединения Крыма с Россией. В марте 2014 года на полуострове прошел референдум, по итогам которого Крым стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина не признает результатов референдума и считает действия России «аннексией».

Ранее по результатам опроса выяснилось, что большинство украинцев — 93% — считает, что разрыв договора о дружбе с Россией не пойдет на пользу Украине.

Генеральная ассамблея ООН ранее приняла предложенную Украиной резолюцию, осуждающую «нарушения прав человека» в Крыму. Сообщается, что за принятие соответствующего документа проголосовало 65 стран, против — 27, еще 70 государств воздержалось.

При этом экономический комитет ГА ООН отказалась выделить деньги на реализацию проекта украинской резолюции по Крыму.

Генеральная ассамблея ООН также приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. Отмечается, что документ поддержало 66 стран, 19 проголосовало против, а воздержалось — 72.

В резолюции говорится, что присутствие российской армии в Крыму противоречит «национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины».

Также в документе Генассамблея осудила якобы «увеличивающееся» военное присутствие России в Азовском и Черном морях и ограничения на проход иностранных судов в Азовском море.

Петр Порошенко написал в своем фейсбуке, что принятые Генассамблеей ООН резолюции по Крыму должны служить «четким сигналом» для России. Украинский лидер напомнил, что за последние два месяца ГА ООН приняла две «важнейших» резолюции по Крыму. «[Резолюции] подают России четкий сигнал: международное сообщество не будет мириться с нарушениями прав человека и милитаризацией оккупированного полуострова», — написал Порошенко.

Президент заключил, что Россия обязана вернуть Украине Крым, а также освободить моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что Порошенко «отправил на убой» моряков ВСУ в Керченский пролив, чтобы поднять свои рейтинги перед выборами президента Украины.

«Удалась она [провокация] или не удалась — с точки зрения повышения рейтинга — может быть. Потому что рейтинг у Петра Алексеевича [Порошенко] вроде подрос немножко, он теперь с пятой позиции переместился где-то на вторую-третью, там колебания, по-моему, происходят в районе 12%.

У Юлии Владимировны [Тимошенко], по-моему, 20% и больше, уже 20 с лишним процентов, а все остальные, Зеленский, по-моему, потом Бойко иПорошенко, у них в районе 12%. В этом смысле — да, он, наверное, свою задачу выполнил. За счет интересов страны, я считаю. Это плохой способ поднятия рейтинга», — пояснил российский лидер.

Он также выразил уверенность, что создание провокаций, в целом, не является приемлемым путем для работы в интересах страны.

«Мне кажется, что провокации вообще всегда плохи. Провокация рассчитана на обострение ситуации. Зачем нужно нашим украинским партнерам такое развитие событий? Понятно, там выборы, и нужно обострять, чтобы поднять рейтинг одного из претендентов на пост президента, я имею в виду действующего президента, действующей власти. Ну, это плохо, это в конечном итоге во вред интересам своего народа и своего государства», — подчеркнул Путин.