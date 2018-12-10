«Порошенко разрушил все»: Украина прекратила дружбу с Россией

Подписание президентом Украины Петром Порошенко закона о прекращении дружбы с Россией является провокационным шагом Киева и разрушает экономическое и гражданское единство двух государств, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий.

Реклама

«Разрыв этого договора и другие действия Порошенко носят вызывающий и одиозный характер, провоцирующий всех западных политиков на определенные высказывания в отношении России. По поводу договора: Порошенко ставит под сомнение все давние договоренности, которые определяют особые условия экономики двух государств, передвижения граждан России и Украины и многие другие вопросы, в том числе и территориальные», — сказал депутат.

По его словам, украинская власть этим законом нанесла максимально сильный удар по двусторонним отношениям, передает RT.

«Этот договор, который прекращает свое существование, уже не влияет на международные отношения двух государств. Он нанесет вред гражданам Украины и России, которые имеют родственные связи в одной и другой стране. А таких у нас очень много.

Порошенко разрушил все и в очередной раз показывает Западу, что выполняет все установки»,

— сказал парламентарий.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов со своей стороны заметил, что «гордиться прекращением дружбы с Россией может только глупец», передает ФАН.

«Только идиот будет хвастаться тем, что его страна прекратила дружеские отношения с соседним государством. Какое это достижение — разорвать договор о дружбе? Не достижение, а позор! Конечно, это решение отражает настроение правящей верхушки на Украине. Но оно не отражает отношений между нашими народами», — указал член нижней палаты парламента.

По мнению депутата, российским ответом на может быть только усиление гуманитарной поддержки жителей Донбасса.

«Логичным ответом России на недружественный шаг Порошенко и его компании будет усиление нашего гуманитарного взаимодействия с жителями юго-востока Украины, с русскими, по сути, людьми. Мы могли бы обеспечить им такой юридический статус, который позволит паспорта ДНР и ЛНР принимать в России точно так же, как и паспорта россиян», — детализировал Милонов.

Закон «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» был подписан украинским лидером в понедельник 10 декабря.

«Непродление договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу.

Другие составляющие этой стратегии: это безвиз, Соглашение об ассоциации с ЕС, Томос о создании автокефальной независимой украинской церкви, выход из СНГ, закрепленные в Конституции курса на вступление в НАТО и Евросоюз, создание мощной, патриотической и профессиональной украинской армии, поддержка украинского языка, собственная история и укрепления нашей национальной идентичности», — сказал Порошенко.

Он отметил, что этот договор не был расторгнут ранее ради того, чтобы использовать его положения в качестве базы для исков в международные суды и другие международные инстанции к России.

Чуть ранее выход из договора о дружбе с Россией раскритиковал депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович, передает НСН.

«Снять договор с Россией сегодня — это значит потерять с каждого украинца еще 500 гривен и поднять цены», — сказал нардеп.

Он отметил, что разрыв этого соглашения принесет Украине только убытки, так как Россия остается крупнейшим торговым партнером страны. Также парламентарий негативно высказался о предложении прекратить железнодорожное сообщение с Россией.

«Закрыть железнодорожное [сообщение]? Конечно, закройте! Сюда ездят 18 тыс. из России, 230 тыс. уезжают туда. Давайте сделаем еще хуже украинцам», — сказал депутат.

Политик подчеркнул, что Украина покупает в России множество товаров, а договор с Европой в данный момент не помогает стране «встать на ноги» и приводит к тому, что из страны вывозят «пеньку, лес и мед».