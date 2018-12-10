Российский след: Франция ищет вдохновителей «желтых жилетов»

Французский генеральный секретариат по обороне и национальной безопасности начал расследование вероятного вмешательства России в массовые протесты. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции LCI.

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«Я слышал эти слухи. Поглядим на результаты этого расследования. Я не собираюсь судить о чем-либо, пока не будут установлены факты», — подчеркнул глава МИД Франции.

По одной из версий следствия, около 600 аккаунтов в социальных сетях, связанные с Москвой, «пытались повлиять на события во Франции», публикуя информацию с хэштегом #giletsjaunes (фр. «желтые жилеты» — «Газета.Ru»).

Фоторепортаж: В Париже снова горят машины: "желтые жилеты" против повышения цен __is_photorep_included12087883: 1

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что от подобных обвинений в адрес России «просто вянут уши», cообщает ФАН. Пушков убежден, что в любом событии, где страны Запада терпят какое-либо поражение, стараются обвинить Россию.

Днем ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала LCI попросил президента США Дональда Трампа не вмешиваться во французские внутренние дела. Ле Дриан сделал это после того, как Трамп посоветовал властям Франции на фоне протестов «желтых жилетов» покончить с «дорогим» Парижским соглашением по климату и «вернуть» людям деньги в виде низких налогов.

«Я просил Дональда Трампа, и президент Франции его тоже просит: мы не принимаем участие в американских дебатах, разрешите же нам самим управлять жизнью своей нации», — сказал Ле Дриан.

Акции протеста «желтых жилетов» начались во Франции с 17 ноября. «Униформа» протестующих была выбрана потому, что желтый светоотражающий жилет, согласно ПДД Франции, должен всегда находиться в частном автомобиле. Участники акций протеста выступают против повышения цен на бензин и дизельное топливо. В течение всего 2018 года цены на топливо во Франции стремительно росли. К концу года бензин подорожал на 7,5%, а дизель — на 15%. Таким образом, расходы французов выросли примерно на €100 — €225 в месяц с начала 2018 года.

Впоследствии к «топливным» требованиям добавился протест против социального неравенства — президент Франции Эммануэль Макрон ранее отменил «налог на богатство», введенный его предшественниками-социалистами. В связи с этим шагом французского президента еще активнее, чем обычно, начали обвинять в «работе на богачей».

Протесты сопровождаются столкновениями с полицией, особенно масштабный характер беспорядки приобрели в Париже. По охвату и социальному резонансу пресса сравнивает эти протесты со студенческой революцией 1968-го года. Как и тогда, студенты и школьники вступают в столкновения с полицией в каждом регионе Франции, в результате чего среди них уже были задержаны более 700 человек. Из-за протестных акций студентов была нарушена работа 280 университетов и колледжей страны, в 45 из них занятия были отменены.

В воскресенье, 9 декабря, число задержанных в ходе субботней акции протестов в Париже достигло 1726 человек, заявил глава МВД Франции Кристоф Кастанер. По данным полиции, в беспорядках принимают участие десятки тысяч человек, манифестанты заявляют о сотнях тысяч.

Французская полиция применяет слезоточивый газ против «желтых жилетов». Протестующие, в свою очередь, забрасывают полицейских булыжниками и дымовыми шашками. Регулярно происходят рукопашные схватки между двумя сторонами.

Ряд магазинов в центре Парижа в один из протестных дней был разграблен. Кроме того, были разгромлены некоторые кафе, разбито множество витрин и сожжены десятки автомобилей.

Не обошлось и без летальных исходов — 1 декабря в ходе столкновений с полицией в центре Парижа погибли четыре человека. Еще около 130 человек получили в тот день ранения, в их числе — 23 полицейских.

«Мы противостоим людям, собравшимся не для демонстрации, а для того, чтобы громить все вокруг, и мы не дадим им сделать этого», — заявил ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп, говоря о появлении в центре Парижа бронемашин VBRG, стянутых для борьбы с протестующими.

Необходимо отметить, что протесты, продолжающиеся уже более четырех недель, принесли определенные плоды. Во вторник, 4 декабря, премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что власти республики официально на шесть месяцев вводят мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо. По его заверениям, тарифы на электричество и газ не будут повышаться во время обсуждения более долгосрочных мер в течение зимы.

Кроме того, власти решили отложить на полгода введение новых правил технического контроля автомобилей и пообещали в ходе предстоящих переговоров прийти к менее дорогостоящей системе.

Однако у «желтых жилетов» нет какого-то единого руководства, поэтому переговоры властей с возмущенными гражданами затруднены.

При этом большинство французов поддерживают требования «желтых жилетов» — согласно проведенным телеканалами RTL и M6 опросам общественного мнения, в поддержку протестующих выступили 72% граждан Франции. Однако против насилия выступили 85% телезрителей.

На фоне протестов и без того невысокий рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона рухнул до рекордно низких показателей. На улицы столицы люди вышли с лозунгами «Макрон, в отставку!» и «Юпитер, спустись на землю, здесь нищета».

До этого французский лидер отказывался идти на переговоры с «желтыми жилетами», но в понедельник вечером, 10 декабря, он должен выступить по национальному телевидению с обращением к французам. Как сообщает НСН, днем французский президент планирует принять в Елисейском дворце представителей ведущих профсоюзов и объединений предпринимателей, чтобы обсудить с ними социально-экономическую ситуацию во Франции.