Лавров: враги Трампа хотят рассорить Россию и Америку

Политические противники президента США Дональда Трампа пойдут на новые провокации, чтобы разрушить российско-американские отношения. Такую точку зрения в эфире телеканала «Россия 1» выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Наверняка попытки новых провокаций, а также попытки разрушить наши отношения будут, но это не отменяет необходимости диалога»,

– заявил глава МИДа.

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Москва, по словам Лаврова, готова к разговору с Вашингтоном, более того — это «святая обязанность» российского государства, передает ФАН. Министр подчеркнул, что «когда президент одной великой страны готов разговаривать с президентом другой великой страны», контакты должны происходить.

«Тем более, что в последнее время наметились некоторые подвижки в восстановлении каналов диалога и на других уровнях, в частности между советами безопасности России и США», – подчеркнул Лавров.

Он добавил, что РФ и США должны деполитизировать совместную борьбу с терроризмом, распространением оружия массового поражения, а также в области кибербезопасности.

Кроме того, именно от отношений России и Штатов зависят дальнейшие успехи в деле урегулирования различных мировых конфликтов. Наиболее острым и актуальным примером Лавров назвал гражданскую войну в Сирии.

«Там [в Сирии], как и по Корейскому полуострову, в отличие от ряда других ситуаций, есть хорошие возможности для объединения наших усилий», – заявил министр. Он также убежден, что влияние на различные стороны конфликтов, имеющееся и у России, и у США, нужно использовать «во благо, а не во вред».

«Необходимо не пытаться из той или иной ситуации устраивать конфронтационную полемику в стремлении набрать исключительно сегодня и сиюминутно некие внутриполитические очки»,

— выразил мнение глава российского внешнеполитического ведомства.

Одна из наиболее резонансных сторон отношений между РФ и США — личные встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Самая первая встреча Путина и Трампа прошла 7 июля на саммите G20 в немецком Гамбурге. Разговор тет-а-тет носил напряженный характер из-за обсуждения темы обвинений Москвы со стороны американских спецслужб во «вмешательстве» в президентские выборы в США в ноябре 2016 года.

В ходе обсуждения «вмешательства» Путин несколько раз громко просил у Трампа назвать весомые доказательства, лежащие в основе таких обвинений. В итоге дискуссия о выборах заняла 40 минут из двухчасовой беседы лидеров двух стран. Как позже признались сотрудники администрации Белого дома, встреча с Путиным стала самым сложным моментом поездки американского президента на саммит в немецком городе.

Через два дня после саммита Трамп в своем твиттере написал, что он «с нетерпением» ждет новой встречи с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер оценил встречу с российским президентом как «успешную».

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что Дональд Трамп умеет слушать и воспринимать аргументы. Он также добавил, что находит президента США интересным собеседником. «Я могу вам сказать, что все считают его исключительно бизнесменом, я думаю, что это не так. Потому что все-таки он уже, конечно, политик и, прежде всего, потому что он умеет слушать и слышать то, чего от него ждет избиратель, население, у него это получается», — добавил Путин.

Двусторонняя встреча президентов РФ и США состоялась 16 июля в столице Финляндии Хельсинки. Переговоры длились более двух часов. Хотя тон встречи Путина и Трампа был доверительным, оба лидера признали, что

сейчас российско-американские отношения находятся в наихудшем положении с момента их установления между Российской Империей и Североамериканскими Соединенными Штатами в 1809 году.

По словам Дональда Трампа, к такой ситуации привели серьезные и глупые ошибки, допущенные как Вашингтоном, так и Москвой. При этом президенты отметили важность восстановления позитивных и прогрессивных отношений на основе ответственности и стратегической дальновидности, сообщает НСН.

Российский и американский лидеры должны встретиться в начале декабря — неделей ранее Путин заявил, что рассчитывает провести переговоры с Трампом на саммите G-20 («Большой Двадцатки») в аргентинском Буэнос-Айресе.