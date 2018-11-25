Запутались в показаниях: почему Чехия назвала Россию угрозой

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек в интервью чешскому Radio Praha назвал Россию «опасной» для всех государств Евросоюза, поскольку Москва, по его словам, все более настойчиво распространяет дезинформацию и использует различные гибридные угрозы.

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Он призвал воспринимать эти угрозы «очень серьезно». Дипломат добавил, что Чехия не должна бездейственно ждать, к чему приведет эта «опасность» — Праге необходимо эффективно бороться с такими угрозами. Петржичек также указал необходимость активизации стратегического сотрудничества и борьбы с дезинформацией в рамках ЕС.

Интересно, что в прошлом месяце чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что не видит в российской стороне угрозы. По словам политика, с Москвой нужно вести диалог. Он уточнил, что это касается в том числе ситуации в Сирии, которую «проспали» европейские страны из-за недостаточной активности.

«Я не воспринимаю Россию как угрозу», — подчеркнул Бабиш.

Он выразил сожаление из-за того, что в отношениях с Россией западные страны вернулись к «квази-холодной войне». При этом Бабиш выказал надежду на то, что отношения с российской стороной нормализуются.

Тогда же президент Чехии Милош Земан заявил, что диалог с российской стороной нужно продолжать, при этом необязательно с ней соглашаться. По его словам, игнорирование является «самым глупым» поведением.

«Мы не обязаны соглашаться с Россией, но мы должны с ней разговаривать»,

— сказал Земан.

Он добавил, что отсутствие коммуникации ведет к тупику в развитии отношений. Также политик пожалел людей, придумывающих себе недругов.

«И я с удовольствием езжу и в Россию, и в Китай как сторонник экономической дипломатии, потому что важно искать новые рынки», — заметил Земан.

Он подчеркнул, что является сторонников «политики всех азимутов».

В октябре президент России Владимир Путин направил Милошу Земану поздравительную телеграмму в связи с годовщиной образования независимой Чехословакии. 28 октября 1918 года была провозглашена независимость чехословацкого государства от Австро-Венгрии.

«В этом году вы отмечаете знаменательный юбилей: ровно сто лет назад чешский народ вместе со словацким народом отстоял свое право на государственный суверенитет», — отметил Путин в поздравительной телеграмме.

Он также подчеркнул, что в России с уважением относятся к Чехии, а две страны связывают узы культурной и духовной близости.

«Уверен, что развитие двустороннего диалога, конструктивного сотрудничества в самых различных областях отвечает нашим общим интересам», — добавил Путин.

Российский президент пожелал чешскому коллеге здоровья и успехов, а чешским гражданам — благополучия и процветания.

Также Прага выражала свое удовлетворение в связи с внешней политикой России. Так,

Андрей Бабиш заявлял, что июльская встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки является «историческим моментом».

«С точки зрения международных отношений сегодняшняя встреча Трамп-Путин являет собой исторический момент», — сказал Бабиш.

По его словам, диалог сменил «годы враждебности», что имеет большое значение для всего мира. Премьер также добавил, что лидеры стран затронули важные мировые проблемы, среди которых сокращение ядерного арсенала, военный конфликт в Сирии и ситуация на Корейском полуострове.

При этом одним из главных камней преткновения в двусторонних отношениях Москвы и Праги остается отравление 66-летнего бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери графства Уилтшир на юго-западе Великобритании, передает ФАН.

В этом преступлении Лондон обвинил Москву и указал, что химвещество «Новичок», которым якобы были отравлены Скрипали, производилось только в СССР и России. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что наиболее вероятными источниками происхождения газа «Новичок» являются Британия, Словакия, Чехия, Швеция и, возможно, США, передает НСН.

МИД Чехии опроверг слова представителя российского внешнеполитического ведомства. Однако вскоре Милош Земан рассказал, что его страна производила и испытывала яд «Новичок» в небольших количествах, однако вещество было уничтожено после тестирования. По его словам, яд был создан Военно-исследовательским институтом в Брно. В своих утверждениях Земан сослался на информацию военной разведки.