«Мы что-то не слышали осуждения убийств в Донбассе»

Президент России Владимир Путин указал на непоследовательность Запада в отношении Донбасса – критика западных стран коснулась только факта проведения выборов на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а не боевых действий Вооруженных сил Украины, передает ФАН.

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«Мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на территориях республик. Сначала нужно было осудить политически мотивированные убийства, которые там происходят», — отметил российский лидер на пресс-конференции в Сингапуре.

За три дня до этого сообщалось, что Вашингтон введет новые санкции против Москвы из-за выборов, прошедших ДНР и ЛНР, в ходе которых жители Донбасса определили глав ДНР и ЛНР и депутатов Народных советов. Об этом говорилось в коммюнике Госдепартамента США, представленном пресс-секретарем ведомства Хизер Науэрт.

«Соединенные Штаты присоединяются к нашим европейским союзникам и партнерам, осуждая 11 ноября ложные «выборы» в контролируемой Россией восточной Украине. Вчерашнее незаконное голосование было попыткой Москвы узаконить своих донбасских доверенных лиц, так называемых «Донецкую и Луганскую народные республики». Этим субъектам не место в рамках минских соглашений или в конституционном правительстве Украины, и их следует демонтировать вместе с незаконными вооруженными формированиями», — указывалось в комментарии.

Белый дом также подчеркнул, что выборы в Донбассе были осуждены и в рамках международных организаций.

«Если Россия подсчитала, что незаконные «выборы», приведут к международному уважению ее доверенных лиц — международная реакция докажет, что Москва ошибалась. ОБСЕ отказалась следить за вчерашним фарсом. Действия России были осуждены в столицах государств по обе стороны Атлантики и на полях Совета безопасности ООН и ОБСЕ. Соединенные Штаты и Европейский союз выступили единым фронтом против вчерашнего нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины», — резюмировала Науэрт.

При этом

депутат Верховной рады Евгений Балицкий заявил, что правительству Украины необходимо начать диалог с ДНР и ЛНР.

«Там прошли выборы, которые мы как государство не признаем. Но в данном случае это неважно — надо ехать и разговаривать», — сказал парламентарий.

По его словам, Киеву необходимо «найти в себе силы» для диалога. Он также добавил, что ситуацию вокруг Донбасса нельзя урегулировать военными методами.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле с пониманием относятся к выборам в Донбассе. Он отметил, что эти регионы были отторгнуты и брошены Украиной. По словам Пескова, ДНР и ЛНР находятся в состоянии абсолютного эмбарго.

«Мы относимся с пониманием к факту проведения этих выборов. Вы знаете, что речь идет о двух республиках, которые отторгнуты Украиной и находятся в состоянии абсолютного эмбарго», — сказал представитель главы российского государства.

Он добавил, что в условиях невыполнения Киевом Минских соглашений и при угрозе «силового сценария» регионам приходится самоорганизовываться, чтобы обеспечивать жизнь людей, «которых бросила их страна».

Кроме того, помощник президента России Владислав Сурков направил поздравительную телеграмму Денису Пушилину и Леониду Пасечнику в связи с победой на выборах в ДНР и ЛНР соответственно. Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

По словам Чеснакова, в поздравлении

Сурков заявил, что высокая явка показала всему миру, что в Донбассе «живет гордый и умный народ, который верит в свои силы, может за себя постоять и решительно не приемлет тупую политику официального Киева».

Также помощник лидера РФ выразил надежду, что избранные главы республик сделают все необходимое для повышения уровня жизни населения, а также выполнения минских соглашений.

Что касается реакции других стран запада, то Германия и Франция также выпустили совместное заявление относительно выборов в Донбассе.

«Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель встретились в Париже с президентом Украины Петром Порошенко. Французский президент и канцлер Германии подчеркнули, что незаконные и нелегитимные выборы в некоторых районах Донецкой и Луганской областей, прошли вопреки многочисленным призывам международного сообщества, духу Минской конвенции и декларации глав государств и правительств четырех государств Нормандского формата, который был согласован ими одновременно с пакетом «Минск» в феврале 2015 года», — говорилось в сообщении немецкого правительства.

Стоит добавить, что в парламентских выборах приняли участие два общественных движения — возглавляемая Пушилиным «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс». Голоса избирателей в поддержку общественных движений, зарегистрировавших республиканские списки кандидатов в депутаты Народного совета ДНР, распределились так: общественное движение «Донецкая Республика» — 72,74%, общественное движение «Свободный Донбасс» — 25,56%. Два движения пропорционально отданным за них голосам разделяет 100 мандатов парламента, передает НСН.