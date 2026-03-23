Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию вокруг Ирана

Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с египетским коллегой Бадром Абдельати подтвердил готовность РФ содействовать урегулированию на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в МИД РФ.

Стороны обсудили эскалацию военного конфликта в Персидском заливе. Оба министра выразили уверенность в необходимости прекращения боевых действий.

«Лавров подтвердил готовность России оказывать всемерное содействие в урегулировании имеющихся противоречий на Ближнем Востоке мирными средствами», — говорится в сообщении.

По данным МИД РФ, стороны обсудили ситуацию в зоне Персидского залива. Лавров в ходе разговора с Аракчи указал на неприемлемость американо-израильских ударов по ядерной инфраструктуре Ирана, включая атомную электростанцию (АЭС) «Бушер». Глава российского МИД обратил внимание, что такие действия грозят катастрофическими экологическими последствиями для всех стран в регионе.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

