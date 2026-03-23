Мужчина обжег лицо, пытаясь разжечь мангал бензином в Пермском крае

В Пермском крае мужчина пытался разжечь мангал с помощью бензина и обжегся сам. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в Гайнском округе. Во время розжига мангала произошла вспышка пламени, в результате которой мужчина обжег лицо. Пострадавший после случившегося самостоятельно обратился за медицинской помощью. Его не стали госпитализировать и отправили лечиться дома.

До этого в Саратовской области мужчина загорелся, когда разжигал мангал. На нем внезапно загорелась футболка, на которую попала жидкость для розжига. Жена пострадавшего помогла ему потушить пламя. Пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее российский подросток разжигал угли для шашлыка бензином и оказался в больнице.