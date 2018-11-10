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Курилы и мир: АСЕАН ждет встречи Путина и Абэ

Абэ предложит Путину ускорить переговоры по Курилам

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи, 26 мая 2018 года Алексей Дружинин/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи, 26 мая 2018 года
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен предложить президенту России Владимиру Путину ускорить переговоры по заключению мирного договора, который обсуждается уже около 70 лет. Японский премьер также готовится представить главе российского государства варианты решения территориального вопроса по части Курильских островов. Встреча двух лидеров может пройти на саммите АСЕАН в Сингапуре.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен предложить президенту России Владимиру Путину ускорить переговоры по заключению мирного договора и решению территориального вопроса, передает японское издание Mainichi со ссылкой на источники в правительстве.

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По данным издания, Абэ собирается подтвердить приверженность положениям Совместной советско-японской декларации 1956 года, прекращавшей состояние войны, существовавшее между СССР и Японией с 9 августа 1945 года.

Согласно предварительным условиям документа, Россия должна рассмотреть возможность передачи японской стороне островов Малой Курильской гряды Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора.

Обсуждение принадлежности Кунашира и Итурупа в проекте соглашения не оговорена, но возможность обсуждения принадлежности этих островов также будет включена в предложение со стороны Токио, передает ФАН.

Абэ может озвучить свои предложения Путину 14 или 15 ноября на саммите АСЕАН в Сингапуре. Согласно японским СМИ, японский премьер-министр также выражает надежду, что стороны смогут прийти к рамочному соглашению во время визита президента России в Японию в июне 2019 года.

В сентябре нынешнего года во время российско-японских двусторонних переговоров на высшем уровне японский премьер назвал подписание мирного договора с Россией «исторической задачей».

«Я хотел бы поговорить тщательно о нашей исторической задаче, то есть проблеме заключения мирного договора», — заявил Абэ в начале встречи с российским президентом.

Спустя два дня

Путин предложил заключить мирный договор между Россией и Японией до конца текущего года

— без предварительных условий. Об этом он сказал на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума.

Российский лидер напомнил, что две страны обсуждают заключение мирного договора на протяжении 70 лет. По его словам, Абэ предложил ему поменять подходы, и президент РФ согласился.

«Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий», — сказал Путин.

При этом он предложил решать все спорные вопросы с Японией уже после заключения мирного договора. Путин также выразил уверенность, что когда-нибудь Россия и Япония смогут урегулировать все разногласия.

«Если не подходит подписание мирного договора без предварительных условий, то мы договоримся с Абэ о совместной хозяйственной деятельности. Но нам нужно создать обстановку, в которой будем решать проблемы», — сказал он.

После этого главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга в ходе брифинга в Токио заявил, что не стал бы комментировать предложение российского президента, передает НСН.

«Однако наша позиция, заключающаяся в том, что вопрос северных территорий должен быть решен до подписания какого-либо мирного договора, остается неизменной», — сказал представитель японского правительства.

Однако член Палаты советников японского парламента Сацуки Катаяма указала, что заключение между Россией и Японией мирного договора без предварительных условий означает игнорирование уже достигнутого в этом направлении.

Она выразила согласие с Абэ по поводу того, что

отсутствие мирного договора на протяжении 70 лет — это «нехорошая ситуация»,

подчеркнув, что это мнение разделяют лидеры обеих стран. При этом она не поддержала идею мира без предварительных условий.

«Ведь Япония и СССР, Япония и Россия вели переговоры по разным аспектам, включая проблему островов (южных Курил). И если договор заключить без предварительных условий, то не принимать во внимание эти факторы что ли?» — пояснила Катаяма.

Чуть позже глава японского правительства заявил, что мирный договор между Россией и Японией может быть подписан благодаря успешному осуществлению совместной экономической деятельности на южных островах Курильской гряды.

Он рассказал о начале консультаций относительно особой системы для осуществления совместной хозяйственной деятельности на четырех островах. Абэ также подчеркну, что половина из намеченных 150 совместных японо-российских проектов уже начали реализовываться. Путин, в свою очередь, указал на нерешенные вопросы, которые пока препятствуют мирному договору.

«Вопросы безопасности имеют большое значение, и мы их все обсуждаем. Нас, естественно, не могут не беспокоить многие аспекты военного сотрудничества в регионе, в том числе продвижение американских систем противоракетной обороны. Все это является предметом наших переговоров», — пояснил российский лидер.

С середины 1950-х годов Москва и Токио с переменным успехом ведут консультации, пытаясь выработать проект мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил.

После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов Хабомаи. МИД РФ при этом неоднократно заявлял, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.