Курилы и мир: АСЕАН ждет встречи Путина и Абэ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен предложить президенту России Владимиру Путину ускорить переговоры по заключению мирного договора и решению территориального вопроса, передает японское издание Mainichi со ссылкой на источники в правительстве.

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По данным издания, Абэ собирается подтвердить приверженность положениям Совместной советско-японской декларации 1956 года, прекращавшей состояние войны, существовавшее между СССР и Японией с 9 августа 1945 года.

Согласно предварительным условиям документа, Россия должна рассмотреть возможность передачи японской стороне островов Малой Курильской гряды Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора.

Обсуждение принадлежности Кунашира и Итурупа в проекте соглашения не оговорена, но возможность обсуждения принадлежности этих островов также будет включена в предложение со стороны Токио, передает ФАН.

Абэ может озвучить свои предложения Путину 14 или 15 ноября на саммите АСЕАН в Сингапуре. Согласно японским СМИ, японский премьер-министр также выражает надежду, что стороны смогут прийти к рамочному соглашению во время визита президента России в Японию в июне 2019 года.

В сентябре нынешнего года во время российско-японских двусторонних переговоров на высшем уровне японский премьер назвал подписание мирного договора с Россией «исторической задачей».

«Я хотел бы поговорить тщательно о нашей исторической задаче, то есть проблеме заключения мирного договора», — заявил Абэ в начале встречи с российским президентом.

Спустя два дня

Путин предложил заключить мирный договор между Россией и Японией до конца текущего года

— без предварительных условий. Об этом он сказал на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума.

Российский лидер напомнил, что две страны обсуждают заключение мирного договора на протяжении 70 лет. По его словам, Абэ предложил ему поменять подходы, и президент РФ согласился.

«Так вот какая идея мне пришла в голову: давайте заключим мирный договор — не сейчас, но до конца года — без всяких предварительных условий», — сказал Путин.

При этом он предложил решать все спорные вопросы с Японией уже после заключения мирного договора. Путин также выразил уверенность, что когда-нибудь Россия и Япония смогут урегулировать все разногласия.

«Если не подходит подписание мирного договора без предварительных условий, то мы договоримся с Абэ о совместной хозяйственной деятельности. Но нам нужно создать обстановку, в которой будем решать проблемы», — сказал он.

После этого главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга в ходе брифинга в Токио заявил, что не стал бы комментировать предложение российского президента, передает НСН.

«Однако наша позиция, заключающаяся в том, что вопрос северных территорий должен быть решен до подписания какого-либо мирного договора, остается неизменной», — сказал представитель японского правительства.

Однако член Палаты советников японского парламента Сацуки Катаяма указала, что заключение между Россией и Японией мирного договора без предварительных условий означает игнорирование уже достигнутого в этом направлении.

Она выразила согласие с Абэ по поводу того, что

отсутствие мирного договора на протяжении 70 лет — это «нехорошая ситуация»,

подчеркнув, что это мнение разделяют лидеры обеих стран. При этом она не поддержала идею мира без предварительных условий.

«Ведь Япония и СССР, Япония и Россия вели переговоры по разным аспектам, включая проблему островов (южных Курил). И если договор заключить без предварительных условий, то не принимать во внимание эти факторы что ли?» — пояснила Катаяма.

Чуть позже глава японского правительства заявил, что мирный договор между Россией и Японией может быть подписан благодаря успешному осуществлению совместной экономической деятельности на южных островах Курильской гряды.

Он рассказал о начале консультаций относительно особой системы для осуществления совместной хозяйственной деятельности на четырех островах. Абэ также подчеркну, что половина из намеченных 150 совместных японо-российских проектов уже начали реализовываться. Путин, в свою очередь, указал на нерешенные вопросы, которые пока препятствуют мирному договору.

«Вопросы безопасности имеют большое значение, и мы их все обсуждаем. Нас, естественно, не могут не беспокоить многие аспекты военного сотрудничества в регионе, в том числе продвижение американских систем противоракетной обороны. Все это является предметом наших переговоров», — пояснил российский лидер.

С середины 1950-х годов Москва и Токио с переменным успехом ведут консультации, пытаясь выработать проект мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил.

После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов Хабомаи. МИД РФ при этом неоднократно заявлял, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.