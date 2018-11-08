Знает только МИД: сколько раз США вводили санкции против РФ

За последние семь лет США ввели против России санкции 62 раза. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Время идет, поводы находятся. Понимаем, что могут последовать и новые [ограничения] с такой же легкостью, с какой они принимались ранее, и безответственностью», — отметила она. При этом Захарова отметила, что «запугать» Россию ультиматумами невозможно, а новые ограничения со стороны Соединенных Штатов говорят о бессилии Вашингтона.

«Для США это [заявления о санкциях] стало обыденным подходом. К сожалению, он показывает не силу, а слабость, просто бессилие решить стоящие перед США реальные проблемы, реальные проблемы с участием США на международной арене. Это отвлечение внимание от реального бессилия что-либо предпринять по тем вопросам, которые реально стоят на повестке.

Естественно, никакими ультиматумами запугать Россию невозможно», — отметила Захарова.

Кроме того, дипломат выразила обеспокоенность уровнем профессионализма политиков США.

«Но пугает уровень профессионализма американских деятелей, которые делают подобные заявления. Россия давно уничтожила ранее имевшийся военно-химический арсенал. Это было надлежащим образом проверено и подтверждено представителями Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). А вот США обязательства по его уничтожению до сих пор не выполнили и постоянно откладывают завершение данного процесса», — продолжила дипломат.

Также Захарова призвала США наказать организаторов провокаций в Сирии и всех, кто подталкивает террористов к этому.

Первые санкции были приняты в 2011 году. Тогда США при экс-президенте Бараке Обаме свернули запущенную им тремя годами ранее перезагрузку отношений с Россией.

Госдепартамент ввел санкции против 60 российских чиновников, связанных, по мнению американской стороны, с делом юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Ограничения касались запрета на въезд в страну, а также заморозки банковских счетов попавших в список чиновников.

Число санкций увеличилось после обострения ситуации на Украине и вступления Крыма в состав Российской Федерации по результатам референдума в 2014 году. Тогда были введены первые «секторальные санкции» в отношении российских оборонных и сырьевых компаний.

К действиям США присоединился и Евросоюз, дополнивший список российскими нефтяными компаниями и запретивший инвестиции и ведение бизнеса в Крыму.

Спустя два года Барак Обама, занимавший пост президента, продлил санкции еще на год.

Последние ограничительные меры Запад ввел из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в рамках закона «О нераспространении химического и биологического оружия».

В конце августа Вашингтон ввел запрет на поставку некоторой продукции двойного назначения. Тогда же было заявлено о разработке дополнительных мер, вступающих в силу спустя три месяца.

Официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт 7 ноября заявила о невыполнении Россией требований, необходимых для отмены санкций. «Мы планируем ввести в действие очень жесткий второй пакет санкций», — заявила Науэрт.

Известно, что американский конгресс разработал две санкционных инициативы. Первая касается запрета на инвестиции, персональных ограничений, требования обнародовать информацию о состоянии президента РФ Владимира Путина. Также в новый санкционный пакет входит инициатива о запрете на покупку новых выпусков российских долговых бумаг.

Второй законопроект касается запрета на операции с новыми выпусками российского госдолга, а также предполагает возможность наложения санкций на «кибернетический сектор» России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона считает санкции США по «делу Скрипалей» незаконными. Он отметил, что любые новые ограничения будут расцениваться аналогично.

«Мы считаем эти рестрикции, введенные США в отношении России, незаконными, и соответственно также будем относиться к аналогичным шагам, если они последуют», — подчеркнул Песков.