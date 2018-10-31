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«Барьеры сняты»: зачем России новая миграционная политика

Владимир Путин подписал новую концепцию миграционной политики

Президент России подписал новую концепцию миграционной политики. По словам Владимира Путина, бюрократические барьеры для получения права на гражданство, проживание или работу в России, существовавшие ранее, будут сняты. Президент отмечает, что эти меры необходимы для защиты соотечественников за рубежом. При этом миграция нужна России не только по политическим, но и по экономическим причинам.

Президент России Владимир Путин заявил, что подписанная им концепция миграционной политики направлена на создание комфортных условий для переселения соотечественников в Россию, передает РИА «Новости».

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«Сегодня мною подписана новая редакция концепции государственной миграционной политики. Она направлена, в том числе, на формирование наиболее комфортных условий для переселения в Россию на постоянной основе соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, приобретение российского гражданства», — сказал Путин.

«Многие проблемы и барьеры, о которых говорили наши соотечественники, сняты»,

— заявил президент в ходе своего выступления на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, которые проживают за рубежом.

Текст концепции государственной миграционной политики России на 2019-2025 годы был опубликован на официальном сайте Кремля.

«Основными принципами миграционной политики являются… приоритет интересов Российской Федерации и российских граждан, постоянно проживающих на ее территории, учет многообразия региональных и этнокультурных укладов жизни населения Российской Федерации», — говорится в тексте концепции.

Также среди основных принципов миграционной политики указаны комплексность решения задач миграционной политики с учетом решения задач социально-экономического, культурного, демографического и иного развития страны, координация деятельности органов власти, а также органов местного самоуправления в сфере миграции.

По словам президента, новая концепция создаст для соотечественников, проживающих за рубежом, более комфортные условия переселения в Россию.

Путин отметил, что эти меры особенно актуальны на фоне распространяющейся в мире русофобии и других форм крайне агрессивного национализма. В качестве примера он привел ситуацию на Украине и в странах Балтии.

«Естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом. Право на свободу слова, на сбережение своих традиций грубо попирается», — заявил Путин, отметив, что это сказывается на жизни граждан. В таких условиях Россия будет решительно защищать права и интересы соотечественников, подчеркнул он.

При этом тема миграции актуальна для России сейчас не только в свете проблем проживающих за рубежом соотечественников, но и из-за демографической ситуации внутри страны.

Как отмечал ранее в интервью «Газете.Ru» директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский, иммиграция выполняет роль основного источника роста населения России, и эта тенденция сохранится в будущем.

«Только чтобы перекрыть неизбежную естественную убыль населения и избежать сокращения населения России, может понадобиться принимать 500 тыс. мигрантов в год, а то и более»,

— говорил эксперт. В противном случае, по его словам, «придется смириться с сокращением численности населения России».

Тем не менее, в новой концепции, подписанной президентом, говорится, что естественное воспроизводство должно оставаться основным источником восполнения населения России и обеспечения экономики трудовыми ресурсами. Миграционная политика в этом случае воспринимается лишь как вспомогательное средство решения проблем.

Новая миграционная политика допускает интеграцию в российское общество не только иностранцев, которые к этому готовы и способны, но также тех, которые «не связывают с ней свое будущее или будущее своих детей и не собираются полностью интегрироваться в российское общество, но рассматривают Россию как страну с благоприятными условиями для удовлетворения своих экономических, социальных и культурных потребностей» и при этом «соблюдают требования законодательства РФ, бережно относятся к ее окружающей среде и природным ресурсам, материальным и культурным ценностям, уважают многообразие региональных и этнокультурных укладов жизни российского населения».