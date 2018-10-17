«Атакуют справа и слева»: что Медведев думает о Трампе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев высказался по поводу влияния президента США Дональда Трампа на развитие российско-американских отношений, сообщает телеканал Euronews.

«Собственно говоря, он [Трамп] ничего с точки зрения радикального улучшения отношений между нашими странами пока не сделал», — отметил глава правительства РФ. Кроме того, добавил Медведев, вряд ли Трамп способен сделать что-то в будущем — из-за оказываемого на американского президента давления.

Премьер отметил, что Трампа «атакуют справа и слева», в частности — подозревают в пророссийских симпатиях, и «давят по другим направлениям».

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В Кремле при этом к Трампу относятся с уважением – как к президенту и «выбору американского народа». Медведев также подчеркнул, что с таким же уважением Москва относилась бы к любому другому избранному главе США.

Российский премьер-министр назвал объявлением торговой войны санкции, введенные американским руководством в отношении российского банковского сектора.

«А санкции в отношении банковского сектора — это действительно объявление торговой войны, это наиболее тяжелые санкции. Нет никаких сомнений, что мы подобного рода давление сможем преодолеть», — сказал Медведев.

Он также выразил уверенность в том, что российская экономика способна адаптироваться к любым формам давления. «Вопрос только в том, зачем это надо», — добавил он.

Премьер-министр подчеркнул, что подобная политика разрушает международный экономический порядок.

Ранее в разговоре с журналистом телеканала CBS News президент США Дональд Трамп заявил, что считает «весьма жестким» свой подход к президенту России Владимиру Путину, хотя резких заявлений в его адрес никогда не делал.

«У нас была встреча [с Путиным]. Это была очень жесткая встреча и очень хорошая», — сказал Трамп, подразумевая российско-американский саммит в Хельсинки летом 2018 года.

Трамп также напомнил, что его «жесткость» проявляется в конкретных действиях – в отличие от своего предшественника, демократа Барака Обамы, он предоставил Украине летальное вооружение.

Более того, незадолго до этого Трамп в беседе с телеканалом Fox News заявил, что у Вашингтона были бы хорошие отношения с Москвой, если бы не «дурацкое» расследование специального прокурора Роберта Мюллера о предполагаемом «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.

«Я бы мог иметь очень хорошие отношения с Россией. Это дурацкое расследование [о российском вмешательстве] не дает нам установить их», — сказал Трамп.

Кроме того, американский лидер в очередной раз отверг все обвинения в координации действий в рамках предвыборной кампании с Москвой. «Не было никакого сговора», — подчеркнул президент. Москва, напомним, отрицает все обвинения во «вмешательстве».

Не самое лучшее состояние российско-американских отношений сейчас характеризуется политикой, предполагающей достаточно жесткую конкуренцию с Россией в области энергетики, добавил американский лидер, отметив борьбу между РФ и США за газовый рынок Европы.

Россия, при этом, готова к диалогу с США: в Министерстве иностранных дел России ранее сообщили, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном все вопросы по двусторонним отношениям и организовать встречу президентов двух стран.

Однако, отметили в МИДе, эти переговоры станут возможны, только если Вашингтон проявит в них заинтересованность. Во внешнеполитическом ведомстве также не исключили, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться 11 ноября во Франции на мероприятиях по случаю столетней годовщины подписания Компьенского мира, положившего конец Первой мировой войне.

Отметим, что Дональд Трамп гораздо менее популярен, чем его предшественник на посту президента — Обама. Результаты опросов, проведенных американской компанией HarrisX, тем не менее, демонстрируют, что рейтинг одобрения деятельности главы Белого дома вырос, но по прежнему невысокий — менее половины граждан США одобряют политику Трампа.

Согласно данным последнего опроса WSJ/NBC News, работой президента довольны 45% американцев, что является наивысшим показателем с начала его президентского срока, и на 1% обгоняет июньский результат. Опрос был проведен 15 июля, за день до встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Поддержка Трампа со стороны избирателей, придерживающихся республиканских взглядов, достигла 88%. Из четырех предшественников Трампа только Джордж Буш-младший после террористических атак 11 сентября в Нью-Йорке имел более высокий рейтинг от сторонников собственной партии. Вместе с тем

более половины опрошенных американцев — 51% — не одобряет сложившиеся отношения между Вашингтоном и Москвой.

Другие опросы показывают, что Трамп оказался между двух огней. По данным CBS News, после встречи Трампа и Путина 55% американцев не одобрили поведения своего лидера в Хельсинки. 46% американцев считают, что Трамп «слишком дружелюбен» по отношению к Москве. Наоборот, слишком агрессивным Трампа представляют 6% американских резидентов. Еще 41% опрошенных высказался за то, что президент США относится к Российской Федерации «по справедливости».