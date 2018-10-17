Оправдания Трампа: «я жестче к Путину, чем Обама к Медведеву»

Американские журналисты все еще не могут простить президенту США Дональду Трампу его «поведение» во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, которые состоялись 16 июля в Хельсинки. Во время интервью ведущая телеканала Fox Business Триш Реган спросила главу Белого дома, почему он не был достаточно «жестким». Президент ответил, что если бы он вел себя жестче, то его раскритиковали бы и за это.

«Я мог бы установить очень хорошие отношения с Россией...[Это] было бы хорошей вещью, не плохой», — подчеркнул Трамп.

Он также рассказал, что во время встречи потребовал от Путина прекратить «вмешательство» Москвы во внутриполитические дела США, если оно имело место. «Мы говорили о вмешательстве, я сказал: больше никакого вмешательства. И он ответил: «Я не вмешивался», — уточнил Трамп.

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В целом, появление критики действий Трампа относительно России на Fox можно читать неожиданным, поскольку этот телеканал традиционно поддерживает позицию Республиканской партии, и фактически стал чуть ли не единственным медиа в США, который занял, в целом, нейтральную позицию по отношению к Трампу после его избрания.

Остальные американские СМИ в большинстве своем ушли в глубокую оппозицию к действующему президенту, и преимущественно сосредоточились на позитивном освещении деятельности представителей Демократической партии. В частности, The Washington Post назвал прошедший в финской столице саммит «триумфом Путина», а CNN назвал выступление американского президента беспрецедентно слабым.

К слову, тогда американские журналисты, в основном, подвергли Трампа критике за то, что глава Белого дома высказал мысль, что доверяет словам Владимира Путина и — сделали вывод американские журналисты — не доверяет, собственно, выводам американских спецслужб. Позже Трамп был даже вынужден сделать официальное обращение, в ходе которого сказал, что «оговорился» во время пресс-конференции по итогам саммита.

Вместе с тем в ходе интервью Fox Трамп напомнил, что Барак Обама проявлял гораздо большую мягкость в отношении России. В частности, он привел в пример эпизод, который стал известен общественности по технической случайности. В марте 2012 года, когда президентом России уже был избран Владимир Путин, но функции главы государства последние несколько недель исполнял Дмитрий Медведев, прессе стал доступен диалог между президентами РФ и США на переговорах в Сеуле.

Тогда Обама сказал Медведеву: «Продолжая с ПРО <…>, это может быть решено. Важно дать пространство <…>». На что Медведев ответил: «Я понял. Я передам эту информацию Владимиру».

При этом, описывая эту ситуацию, Трамп назвал Медведева «second-in-charge» (англ. — второе ответственное лицо, помощник).

Кроме того, в недавнем интервью телеканалу CBS News президент США Дональд Трамп заявил, что считает жестким свой подход к российскому президенту. По крайней мере, так он ответил на вопрос журналистки, спросившей его, почему глава Белого дома никогда публично не делает резких заявлений в адрес Путина.

Трамп, однако, не согласился с вопросом. «Я думаю, я веду себя довольно жестко с ним лично. У нас была встреча... Это была очень жесткая встреча и очень хорошая», — сказал Трамп, имея ввиду российско-американский саммит в Финляндии в июле 2018 года.

Трамп также напомнил, что его жесткость проявляется в конкретных действиях. В частности, в отличие от своего предшественника Барака Обамы, он предоставил Украине летальное вооружение.

Также Трамп в беседе с Fox News заявил, что у Вашингтона были бы хорошие отношения с Москвой, если бы не «дурацкое» расследование специального прокурора Роберта Мюллера о предполагаемом «российском вмешательстве» в американские выборы в 2016 году.

«Я бы мог иметь очень хорошие отношения с Россией. Это дурацкое расследование [о российском вмешательстве] не дает нам установить их», — сказал Трамп.

Кроме того, американский лидер в очередной раз отверг все обвинения в координации действий в рамках предвыборной кампании с Москвой. «Не было никакого сговора», — подчеркнул президент.

Более того, нынешнее состояние российско-американских отношений характеризуется политикой, предполагающей достаточно жесткую конкуренцию с Россией в области энергетики, подчеркнул глава Белого дома.

По его словам, именно он обратил внимание на то, что Германия выплачивает российской стороне «миллиарды долларов» за природный газ.

Ранее, выступая на Генассамблее ООН, Трамп заявил, что «Северный поток — 2» сделает Германию полностью зависимой от России. При этом американский президент похвалил Польшу и другие страны, которые развивают энергетические проекты без участия Москвы.

Тогда на заявления Трампа отреагировал глава МИД ФРГ Хайко Маас, заявивший, что аргументы и факты, которыми подкрепляется заявление американского президента, не соответствуют действительно. «Никакой зависимости Германии от России нет, тем более, в вопросах энергетики», — заявил глава германского внешнеполитического ведомства.