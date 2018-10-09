Приграничный безвиз: Госдума ратифицировала соглашение с Латвией

Госдума РФ во вторник, 9 сентября, ратифицировала межправительственное соглашение России и Латвии «Об упрощении порядка взаимных поездок жителей приграничных территорий». Этот документ был подписан еще в декабре 2010 года, а в силу вступил с июня 2013-го.

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«Взаимные поездки жителей приграничных территорий [теперь] осуществляются на основании действительного загранпаспорта и разрешения на местное приграничное передвижение, выдаваемое консульскими учреждениями <...> в упрощенном порядке», — говорится в пояснительной записке к соглашению.

Основанием для выдачи разрешения на передвижение могут служить списки жителей, составленные органами местного самоуправления.

Для получения соответствующего документа местный житель должен представить обоснование, почему ему необходимо регулярно ездить в соседнее государство. Причины могут быть экономическими, культурными, также основанием могут быть родственные связи с гражданами другой страны.

Соглашение при этом касается не только российских и латвийских граждан, но и иностранцев, проживающих в приграничных территориях не менее трех последних лет. На членов семей этих граждан третьих государств его действие не распространяется.

Согласно закону, под приграничными территориями понимаются муниципальные образования России и Латвии, расположенные в 30-километровой зоне по обе стороны от границы. Кроме того, некоторые отдельные поселения, которые находятся в 50-километровой зоне.

При этом Латвия предложила дополнить документ: снять ограничения по суммарному сроку пребывания граждан на сопредельных приграничных территориях на протяжении одного календарного года. Фактически находиться на территории сопредельного государства можно без каких-либо проблем, пока не истечет срок действия разрешения.

Наконец, упрощен порядок оформления разрешения: не нужно предъявлять полис медицинского страхования. Латвийские граждане также могут пересекать границу России без проставления штампа о прохождении погранконтроля в проездных документах.

Латвия — уже вторая страна Евросоюза, с которой у России заключено соглашение об упрощенном приграничном перемещении граждан. С 2012 года ратифицировано российско-польское соглашение, хотя в настоящий момент оно не действует по инициативе Варшавы.

К приграничной территории Республики Польша, включенной в зону МПП, относятся горда Гдыня, Гданьск, Сопот, а также Мальборкский, Новодворский и Пуцкий повяты Поморского воеводства. Кроме того, под действие соглашения попадают города Эльблонг, Ольштын и ряд других повятов Варминьско-Мазурского воеводства, передает RT.

Со стороны России под действие соглашения попадает Калининград и Калининградская область.

Россиянам необходимо обращаться для получения разрешения на приграничное перемещение в консульство Республики Польша. Выданное разрешение предоставляет жителю приграничной территории одного государства въезжать и пребывать на приграничной территории другого государства каждый раз до 30 дней, начиная с даты въезда, однако суммарный срок пребывания не может превышать 90 дней в течение каждого периода в шесть месяцев, отсчитываемых с даты первого въезда, отмечает ФАН.

Соглашение действовало до 30 июня 2016 года — тогда польские власти уведомили Москву о заморозке действия данного режима, объяснив такой шаг необходимостью обеспечить безопасность варшавского саммита НАТО и Всемирных дней католической молодежи в Кракове. Москва якобы «милитаризовала» Калининградскую область.

Кроме того, особые правила перемещения действуют для жителей приграничных территорий России и Финляндии. Хотя специального всеобъемлющего соглашения между Москвой и Хельсинки заключено не было, жители Санкт-Петербурга и его окрестностей могут без визы посещать финские города на пароме Санкт-Петербург — Хельсинки, но свободно перемещаться по финской столице они не имеют права — нужна Шенгенская виза.