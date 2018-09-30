Обострение в Косово: поддержит ли Россия Сербию

Кремль ответил на призывы Сербии о помощи: по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, говорить об оказании Белграду помощи после обострения ситуации в Косове пока преждевременно.

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«Сначала должны состояться переговоры [между сторонами]», – заявил Песков в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее в воскресенье президент Сербии Александр Вучич заявил, что собирается просить у президента России Владимира Путина поддержки по «косовской проблеме». Через несколько дней Вучич собирается встретиться с Путиным и обсудить с ним сложившуюся в регионе ситуацию, сообщает НСН.

Пока что речи о военной поддержке со стороны России не идет, добавил сербский президент.

Накануне, в субботу, 29 сентября, Вооруженные силы Сербии были приведены в полную боеготовность по приказу Вучича. Приказ был передан начальнику генштаба армии Сербии. Такой шаг со стороны Белграда был вызван действиями косовских полицейским на административной границе Сербии и Автономного края Косово и Метохия. По данным местного телевидения, 60 спецназовцев полиции Косова заняли Центр экологии и спорта возле Газиводского озера, снабжающего водой гидроэлектростанцию «Газивода».

К захваченному водохранилищу приехал президент Косова Хашим Тачи и сфотографировался на берегу. Также Хашим Тачи лично управлял полицейским катером при объезде водохранилища.

Одновременно с этим сотрудники косовских силовых структур задерживали «сербов, не совершавших никаких правонарушений». Подразделения сербского спецназа также были подняты по тревоге.

Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что войска были приведены в полную боевую готовность, а армия страны «продолжает следить за ситуацией и готова ответить на любое ее развитие».

Вскоре после этого президент Александр Вучич подчеркнул, что Белград не потерпит насилия в отношении косовских сербов.

«Мы никому не угрожаем и видим, насколько армия может быть сдерживающим фактором в предотвращении любого конфликта», — заявил сербский лидер, добавив, что выступает за диалог, передает ФАН.

После этого косовские силовики покинули район Газиводского озера. Среди мирных сербов раненых и задержанных не замечено, отметили в Белграде. Но сербы перекрыли подходы к водохранилищу уже для косоваров, и к Газиводе прибыли силы НАТО, обеспечивающие миротворческую миссию в регионе. Обстановка остается весьма напряженной.

По мнению посла Сербии в России Славенко Терзича, провокационные акции косовского спецназа — доказательство нежелания Приштины следовать к мирному урегулированию многолетней распри.

«Это была очень серьезная провокация <…> и агрессия на гидростанцию «Газиводе» и озеро Газиводе. Мне кажется, эта серьезная провокация показывает, что Приштина не готова к мирному урегулированию конфликта. Сербия в этом очень заинтересована, руководство страны делает все, чтобы люди жили спокойно», – подчеркнул сербский дипломат.

Он добавил, что опасается обострения конфликтов внутри Сербии и во всем регионе из-за дальнейших «косовских провокаций».

Во властных структурах Евросоюза отреагировали на конфликт. Анонимный чиновник заявил, что «ЕС серьезно относится к подобным сообщениям и поддерживает тесные контакты со всеми соответствующими сторонами», сообщают РИА «Новости». По его словам, в Евросоюзе поддерживают контакты с представителями Косова, в том числе на местах. Он также подчеркнул, что в Брюсселе рассчитывают на спокойную и сдержанную реакцию всех сторон.

Россия и Сербия — давние друзья, сотрудничающие не только в сфере политики и экономики, но и на военном поприще. Ранее в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России заявили, что российские ВКС и ВВС и ПВО Сербии проведут совместные летно-тактические учения «БАРС-2018» на сербской территории. По данным агентства, учения пройдут с 1 по 5 октября.

Как отмечается, в мероприятии примут участие совместные российско-сербские экипажи истребительной и армейской авиации. При этом в рамках учений летчики перехватят воздушные цели и выполнят элементы воздушного боя.

Косово, впрочем, уже знакомо с российскими Вооруженными силами — в 1999 году русские подразделения ВДВ совершили знаменитый марш-бросок на Приштину, заняв стратегически важный аэропорт раньше, чем войска НАТО. Это было сделано по приказу тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина «для обозначения Россией своего присутствия в мировой политике, а также для обеспечения своих геополитических интересов в Балканском регионе».