Британия настаивает: ГРУ отравило Скрипалей

Официальный представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что подозреваемые в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии являются гражданскими лицами и никакого отношения к криминалу не имеют.

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«Полиция и Королевская прокурорская служба идентифицировали этих двух человек как главных подозреваемых… Эти люди — офицеры российской военной разведки, ГРУ. Правительство раскрыло роль ГРУ, его оперативников и их методы, эта позиция поддерживается нашими международными союзниками», — сказал пресс-секретарь Мэй.

Он добавил, что британская сторона неоднократно запрашивала у России информацию об инциденте в Солсбери, однако, по его утверждению, в ответ всегда получала «ложь и обман», и сейчас ничего не изменилось.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российским властям известны подозреваемые по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, о которых сообщили спецслужбы Британии, — Александр Петров и Руслан Боширов. Об этом российский лидер сказал на пленарном заседании Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

«Мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие, мы их нашли. Надеюсь, они сами появится и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех», — заявил Путин.

Российский лидер опроверг причастность обвиняемых Лондоном граждан РФ к инциденту в Солсбери: «Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас».

Он также подчеркнул, что Петров и Боширов являются гражданскими лицами, и призвал СМИ взять у них интервью.

Кстати, Александр Петров уже согласился дать подробный комментарий по поводу ситуации, однако предположил, что сможет пообщаться с журналистами на следующей неделе. «Пока без комментариев. Может быть, позже. На следующей неделе, я думаю», — приводит его слова «Вести.Ru».

Тем не менее Лондон продолжает настаивать на причастности Боширова и Петрова к отравлению в Солсбери. Кроме того, Тереза Мэй выразила мнение, что приказ об отравлении экс-полковника ГРУ Скрипаля был, вероятно, отдан Кремлем.

6 сентября Германия, Франция, Канада и США опубликовали совместное заявление, согласившись с этой позицией. Союзники британцев сочли убедительной версию о том, что отравили экс-полковника и его дочь сотрудники ГРУ, а атака проходила под эгидой Кремля и с одобрения высшего руководства РФ.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, в свою очередь, сообщил, что страны Запада пытаются использовать историю вокруг отравления Скрипалей, чтобы подвести Россию под очередной виток санкций и изолировать ее. «Конечно, из нас пытаются сделать страну-изгоя, недобросовестного члена международного сообщества, который пренебрегает своими обязательствами», — заявил дипломат.

По его словам, Запад сделал ставку «на изнурение правящего в России режима». Небензя добавил, что при любых обстоятельствах Россия должна продолжать действовать «в рамках приличий».

«Мы действительно ведем себя взвешенно, сдержанно. И я надеюсь, что это оценивается теми людьми, которые сравнивают позиции нашей страны и позиции тех стран, которые предъявляют ей эти голословные, безосновательные обвинения», — подчеркнул постпред РФ при ООН.

В начале сентября Лондон заявил, что покушение на жизни экс-полковника ГРУ и его дочери совершили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британская сторона утверждае, что в начале марта именно они нанесли нервно-паралитическое вещество «Новичок» на входную дверь дома Скрипалей.

Тогда же были опубликованы их фотографии и снимки с камер наблюдения, по которым полиция установила маршрут перемещений предполагаемых отравителей по городу Солсбери.

Британские власти добавили, что «Петров» и «Боширов» — возможно, не настоящие имена подозреваемых, хотя в страну они въехали по действительным российским паспортам. Предоставить Москве отпечатки пальцев подозреваемых, паспортные данные или другую информацию в Великобритании отказались.