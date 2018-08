Австрийские СМИ: «Путин бешено популярен на Западе»

Президент России Владимир Путин «бешено популярен среди политиков самых разных взглядов» в странах Запада. Статью с таким заявлением опубликовала австрийская газета Der Standard. В публикации отмечается, что больше всего Путин популярен среди правых политических сил — Австрийской партии свободы, немецкой «Альтернативы для Германии», французского «Национального объединения» Марин Ле Пен (ранее — «Национальный фронт»).

Авторы текста отмечают, что до разразившегося скандала вокруг «вмешательства» России в выборы президента США в 2016 году, Путин пользовался широкой поддержкой среди членов Республиканской партии.

Der Standard выделяет три причины популярности российского лидера. Первая — поддержка Путиным консервативных ценностей, особенно — традиционных представлений о семье и мужественности. Путин «выступает за порядок в погружающемся во все больший хаос мире», говорится в статье.

Реклама

Кроме того, Путин выражает протест против «гегемонии западных стран» в социальной, военной и экономической сферах. Австрийская газета отмечает, что российский президент не поддерживает господство американского доллара на мировом рынке, а также борется с пропагандой феминизма и гомосексуальности.

Президент России, добавляют авторы статьи, как умелый лоцман обходит общественное мнение, убежденное в том, что мировой порядок должен определяться идеологией либерализма.

Наконец, австрийцы отмечают личностные качества Владимира Путина — он «очень симпатичный человек», обладающий самоиронией и остроумный, но при этом скромный. Кроме того, у Путина «отличное чувство юмора, что и объясняет его популярность на Западе».

Австрия — одна из стран Европы, которая выстраивает диалог с Россией на относительно конструктивной основе. В начале июня Путин заявил в интервью австрийскому телеканалу ORF, что Австрия является надежным партнером России.

«Даже в последние годы, несмотря на все сложности, не был оборван диалог — ни политический, ни в области безопасности, ни в области экономики», — добавил Путин. Он также подчеркнул, что Австрия для России — традиционный и надежный партнер в Европе. По его словам, у Москвы и Вены много «общих и совпадающих интересов».

Тогда же Путин провел переговоры с президентом республики Александром Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем, который пообещал, что Австрия будет поднимать вопрос о снятии антироссийских санкций во время своего председательства в Европейском союзе. По итогам встреч был подписан ряд двусторонних договоров — к примеру, поставки российского газа в Австрию продлены до 2040 года.

В тот же день канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Россия является сверхдержавой. По его словам, австрийские власти выражают надежду, что Москва внесет вклад в налаживание ситуации в конфликтных регионах. Кроме того, Курц отметил, что Австрия надеется на прогресс в отношениях России и Европы и постарается поспособствовать этому как председатель Евросоюза.

Неформальные контакты также связывают российские и австрийские власти. Совсем недавно, 18 августа, Владимир Путин посетил свадьбу главы австрийского МИДа Карин Кнайсль в качестве гостя, подарком на свадьбу стало выступление казачьего хора и русский самовар. Кроме того, российский лидер станцевал с австрийским министром иностранных дел на ее свадьбе перед тем, как покинуть торжественные мероприятия. Глава государства также попрощался с супругом Кнайсль, бизнесменом Вольфгангом Майлингером.

В Австрии танец Кнайсль и Путина, в котором глава МИД Австрии сделала реверанс и как бы поклонилась российскому президенту, расценили как «акт подчинения».

«Если вы наблюдали открытие бала, то вы видели снова и снова, что там есть в конце этот поклон. В комментариях это было изображено как акт подчинения. Любой, кто знает меня, знает, что я никому не подчиняюсь», — решительно отмела обвинения Кнайсль.

Личность российского президента неоднократно привлекала внимание на Западе. Летом 2017 года ажиотаж в прессе поднялся после того, как в сети были опубликованы снимки с отдыха Путина, где он в очередной раз предстал перед публикой с обнаженным торсом.

Американская газета The New York Times перепечатала небольшую заметку агентства The Associated Press, где отдых главы РФ перед телекамерами называли «свежим выступлением боевитого и любящего приключения российского лидера». Издание The National более пространно порассуждало о публичном образе Путина, напоминая, что в 2008 году, будучи премьером, он «застрелил сибирского тигра транквилизирующим дротиком» и «спас съемочную группу». Журнал The Time сообщал, что фотографии Путина с рыбалки показывают, что «русский лидер жаждет приключений» и предстает перед публикой как «матерый турист и атлет».