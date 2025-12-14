В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал ребенок

Гладков: пятилетняя девочка ранена при атаке дрона по дому в хуторе Екатериновка

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на частный дом в хуторе Екатериновка пострадал ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его информации, в доме проживала семья из 13 человек. Пятилетнюю девочку с множественными осколочными ранениями головы, рук и ног доставили бригадой скорой помощи в Валуйскую ЦРБ, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Губернатор уточнил, что в результате удара дрона в доме возник пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. Также пострадали крыша и окна здания. Семья временно размещена в пансионате.

В этот же день две женщины пострадали в результате атак украинских дронов на Белгородскую область. Гладков рассказал, что один из беспилотников атаковал частный жилой дом в селе Нечаевка. У здания оказались повреждены кровля и остекление, также был поврежден забор.

Другой дрон нанес удар по автомобилю в районе села Грушевка. Из-за действий украинских военных пострадала женщина — у нее диагностировали слепые осколочные ранения головы, плеча и бедра. Пострадавшую госпитализировали в Волоконовскую центральную районную больницу.

Ранее беспилотник атаковал многоквартирный дом в Донецкой народной республике.