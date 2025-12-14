На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Запорожской области восстановили электроснабжение города Каменка-Днепровская

Балицкий: электроснабжение Каменки-Днепровской восстановлено после атак ВСУ
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Специалисты полностью восстановили электроснабжение города Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил жителей за терпение и понимание.

«Без электроснабжения временно остаются около восьми тысяч абонентов в северо-западной части области», — написал он.

По его словам, вести ремонтные работы мешает повышенная активность украинских беспилотников.

14 декабря Балицкий заявил, что Вооруженные силы Украины по энергетической инфраструктуре региона, в результате чего был поврежден объект магистральных электрических сетей в северо-западной части Запорожской области. Из-за атак БПЛА без света остались более 29 тысяч абонентов. По словам Балицкого, энергетики работают без остановки, чтобы в максимально сжатые сроки вернуть свет жителям. Работы усложняются погодными условиями.

9 декабря Балицкий сообщил, что ВСУ обстреляли из артиллерии Каменку-Днепровскую. В городе произошло не менее пяти взрывов. В результате атаки в городе было нарушено штатное электроснабжение, более 572 абонентов лишились электричества.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

