Дроны-камикадзе ударили по брянскому селу, есть жертва

Дроны-камикадзе атаковали село Подывотье. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Он сообщил, что при налете погиб мирный житель, и выразил соболезнования его близким. Чиновник пообещал оказать им материальную помощь и поддержку.

До этого в Белгородской области при атаке дрона ВСУ в хуторе Екатериновка пострадал ребенок. В доме проживала семья из 13 человек. Пятилетнюю девочку с множественными осколочными ранениями головы, рук и ног доставили в Валуйскую больницу. В результате налета БПЛА дом загорелся. Его оперативно потушили пожарные, однако были повреждены крыша и окна. Семью временно разместили в пансионате.

А в белгородском селе Нечаевка один из беспилотников атаковал частный жилой дом. При налете женщина получила баротравму (повреждение полостей и тканей тела после резкого изменения внешнего давления). У здания пострадали крыша, стекла и забор.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».