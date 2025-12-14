У московской блогерши умер ребенок после родов в воде

В Москве женщина родила ребенка в бассейне — он умер через час. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«27-летняя женщина родила в надувном бассейне в многоэтажке по улице Полины Осипенко. 20-30 минут малыш провел в воде, а спустя час как его достали, — перестал дышать. Прибывшие врачи не смогли реанимировать ребёнка. Женщину госпитализировали», — сказано в посте.

По данным Telegram-канала 112, роженица — известная блогерша с аудиторией около 1,4 миллиона подписчиков.

«Айша ведет TikTok», — пишет канал.

До этого Краснодарском крае 18-летняя девушка родила сына и спрятала его в диван, младенца чудом спасла бабушка. Инцидент произошел в июле этого года в городе Горячий Ключ. Судом установлено, что юная девушка, которая не состояла на учете по беременности, своими силами родила доношенного и здорового мальчика. Однако после этого молодая мать, не желая воспитывать ребенка, спрятала его в антресоль дивана, а сама сбежала. Новорожденного обнаружила бабушка, которая и передала младенца медикам.

Ранее пьяная россиянка пробила голову дочери-младенцу из-за плача и предстала перед судом.