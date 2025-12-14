Передачи Радиостанции Судного дня вызвали опасения на Западе

Сообщения таинственной радиостанции УВБ-76, известной в СМИ как «Радиостанция Судного дня», вызывают беспокойство на Западе. Об этом сообщает британский таблоид Express.

По данным издания, станция передавала ряд загадочных кодов, включая слова ПЕРЕЧНИЦА, ПЕРЕНАЕМ, ПАБОДОЛЛ, СПИНОБАЗ, ФРИГОРИЯ, ОПАЛЬНЫЙ, СНОПОВЫЙ и МЮОНОСВОД.

В публикации отмечается, что такие передачи чаще всего фиксируются в периоды обострения международной напряженности, что, по мнению экспертов, усиливает опасения о возможном глобальном конфликте.

УВБ-76 работает с конца 1970-х годов. В штатном режиме она передает непрерывный жужжащий сигнал, из-за которого получила прозвище «Жужжалка». Любители радиоперехватов связывают станцию с закрытой системой связи, предположительно созданной в СССР во времена Холодной войны и продолжающей функционировать до сих пор. По разным данным, сигнал «Жужжалки» может поступать из Московской, Ленинградской или Псковской областей.

Ранее на Западе заявили об «угрозе для НАТО» из-за одного послания «Радиостанции Судного дня».