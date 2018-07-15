«Даже сдачи Москвы США будет недостаточно»

Президент США Дональд Трамп рассказал о своих ожиданиях от грядущего саммита с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля. В своем твиттере американский президент написал, что прямо сейчас направляется в финскую столицу, где планирует встретиться с Путиным.

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Однако при этом Трамп посетовал на то, что его усилия не будут оценены по достоинству — даже если ему «сдадут великий город Москву как плату за все грехи и зло, совершенные Россией за годы». Даже в этом случае его все равно будут критиковать, полагает президент США, поскольку от него будут требовать большего — к примеру, «взять Санкт-Петербург в придачу».

Трамп добавил, что многие газеты и телеканалы в США «являются врагами народа», а в Демократической партии «осведомлены, как чинить препятствия и мешать». Причиной этому, по мнению Трампа, стало то, что Соединенные Штаты «наполнились ненавистью».

Ранее американский президент Дональд Трамп сказал, что от встречи с российским коллегой Владимиром Путиным не нужно ждать «ничего плохого». По словам Трампа, проводить встречи — продуктивное занятие. Он подчеркнул, что верит в полезность встреч с лидерами России, Китая и Северной Кореи.

«Ничего плохого из этого не выйдет, и, может быть, выйдет что-то хорошее», — отметил американский глава. Он добавил, что в связи со встречей с Путиным у него нет «больших ожиданий».

По словам советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона, подготовка к саммиту президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа идет «отлично». Отмечается, что журналисты не смогли задать вопрос самому Трампу, так как он отправился в Хельсинки со своего собственного гольф-курорта Trump Turnberry, который расположен на западном побережье Шотландии. Самолет главы государства вылетел из аэропорта Глазго Прествик.

Пока Трамп летит в Хельсинки, а президент Путин награждает победителей ЧМ-2018 по футболу, в Хельсинки проходят различные митинги — как антитрамповские, так и в поддержку Дональда Трампа, сообщила полиция Финляндии. Как отмечается, в акции противников Трампа участвуют около 2,5 тыс. человек, среди которых есть защитники прав человека, сторонники ЛГБТ, «Сирийской свободной армии» и украинцы. К разношерстному шествию присоединились туристы. Участники мероприятия двигались от парка Кайсаниеми до площади у собора Святого Николая в центре финской столицы.

По данным правоохранительных органов, недалеко проходит митинг в поддержку Трампа, в котором участвуют примерно 50 человек.

Накануне самая тиражная финская газета Helsingin Sanomat опубликовала открытое письмо Владимиру Путину и Дональду Трампу. В тексте говорится, что «дух Хельсинки» уже неоднократно располагал к позитивным изменениям и улыбкам по итогам напряженных переговоров. Напомним, что именно в финской столице в 1975 году были подписаны Хельсинкские соглашения между СССР и почти всеми государствами Европы, а также США и Канадой. Подписание этого документа позволило создать почву для развития общемировой безопасности и сотрудничества в самых разных областях.

Но давать точный прогноз развития событий 16 июля, на встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, крайне сложно, убеждены авторы статьи. Это связано с невероятно быстрыми и непредсказуемыми изменениями, происходящими как в США, так и в России.

Финские журналисты считают, что российские власти могли выбрать «политический курс, в котором мощь и престиж государства ставятся выше демократических ценностей и гражданских свобод».

США в статье называется верным другом Финляндии, «обеспечивающим стабильность и безопасность в Европе» на протяжении десятилетий. Однако и Штаты вызывают у финнов беспокойство из-за требований президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону для членов НАТО. Кроме того, в Финляндии не совсем понимают, почему Трамп критикует своих европейских союзников наряду с похвалами в адрес диктаторов вроде главы Северной Кореи Ким Чен Ына.

Тем не менее, финны пожелали Трампу и Путину хороших переговоров и напомнили, что «танго танцуют вдвоем» и важно прислушиваться к партнеру.

Помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков ранее заявил, что лидеры России и США в ходе своей июльской встречи в Хельсинки обсудят текущее состояние и перспективы отношений между двумя государствами. В частности, могут обсуждаться выход США из иранской ядерной сделки, способы урегулирования военного кризиса в Сирии, украинский вопрос, ситуация вокруг Крыма, а также размещение НАТО новых установок ПРО в Восточной Европе.