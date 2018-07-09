Специалист по Левински: зачем Трампу судья Кавано

«Это один из лучших и острейших умов в мире юриспруденции нашего времени», — не скупился Трамп на комплименты, представляя кандидатуру Кавано. Этот человек сможет абстрагироваться от политического процесса и принимать решения «на основе конституции США в той форме, как она написана», добавил американский президент.

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Новый член Верховного суда должен сменить ушедшего на покой Энтони Кеннеди, который считался центристом, поддерживая в разных случаях и республиканскую, и демократическую повестки.

Кавано 53 года. В свое время он был помощником спецпрокурора Кеннета Старра и расследовал злоупотребления президента США Билла Клинтона, в том числе дело о его внебрачной связи со стажеркой Белого Дома Моники Левински. Он также работал юридическим советником президента США Джорджа Буша-младшего.

Послужной список Кавано беспокоит противников Трампа и его консервативной политики.

Как отмечает The Washington Post, если кандидатуру Кавано утвердят, он может «сдвинуть суд вправо» по ряду важных вопросов, которые, казалось, были уже решены. Даг Гэнслер, однокашник Кавано по Йельскому университету, бывший генпрокурор штата Мэриленд в интервью Politico также охарактеризовал его как консерватора, но подчеркнул: большую часть карьеры Кавано провел в Вашингтоне, так что он не живет «в глухом пузыре консерватизма».

Лично для Трампа важен еще один момент. В 2009 году в одном из юридических журналов Кавано опубликовал статью, в которой автор убеждал: любая тяжба против президента США во время его срока губительна для американского государства и демократии. Трампу, который является главным героем расследования «русских связей» и влияния отечественных спецслужб на американские выборы 2016 года, эта мысль не могла не понравиться.

Право назначения судьи Верховного суда президенту дает конституция США. После номинации кандидатура судьи вначале проходит утверждение на профильном комитете сената США по юридическим делам. Там назначенец отвечает на вопросы сенаторов. Кандидат утверждается в должности большинством голосов палаты.

Обама и Трамп: битва продолжается

Кавано уже второй судья, которого назначает президент США Дональд Трамп. В марте 2017 года Трамп назначил судьей Верховного суда Нила Горсача, это самый молодой человек на этой должности — ему 49 лет. Горсача Трамп охарактеризовал как человека с «блестящим умом» и «невероятной дисциплиной». Юрист известен своими консервативными взглядами. По иронии судьбы Горсач учился на юрфаке Гарвардского университета вместе с предшественником Трампа Бараком Обамой.

Нынешние процессы в Верховном суде до сих пор выглядят как все еще не оконченная битва между Трампом и Обамой.



При предыдущем американском лидере в Верховный суд впервые была назначена латиноамериканка — Соня Сотомайор. Вторым назначенцем также стала женщина, Елена Каган. До них в составе Верховного суда было только две женщины. И Сотомайор, и Каган считаются юристами с ярко выраженными демократическими убеждениями.

Высшая судебная инстанция — Верховный суд США сегодня состоит из 9 судей, включая председателя. Судьи независимы, однако на вынесение ими решений часто влияют их политические позиции. Часть из них придерживается либеральных, а часть — консервативных взглядов, и это может влиять на вынесение решений по судьбоносным для США вопросам. Среди них — контроль за оружием, однополые браки и право на аборты.

Согласно решению Верховного суда от 1973 года, аборты были легализованы во всех штатах США. Однако, согласно другому решению, принятому в 1992-м, это право может быть ограничено (если так решит судья).

Согласно этому вердикту, мать имеет право на аборт только в первые месяцы — до того, как плод достигнет состояния «выживаемости вне утробы матери».

Это решение вызвало большие общественные дебаты, так как различные общественные группы США по-своему интерпретировали решение суда. Сторонники права на аборт опасаются, что преобладание консервативных судей приведет к отмене решения 1973 года. Это означает, что вопрос о праве на аборт будет рассматриваться на уровне законодательных собраний штатов, которые будут устанавливать собственные законы, когда и на каких сроках возможны аборты.

Сам Кавано ранее заявлял, что придерживается решения Верховного суда от 1973 года. Однако если баланс сил между консервативным и либеральным крыльями суда изменится в пользу первых, его мнение, вероятно, может измениться. В свой благодарственной речи Трампу Кавано подчеркнул, что считает себя католиком.

Суд уже не тот

В последние годы Верховный суд США стал более политизированным, отметил в статье Washington Post судья Ричард Познер профессор школы права в Университете Чикаго.

Как один из ярких примеров подобной политизации, он отметил долгое нежелание республиканцев в сенате утвердить на должность судьи Меррика Гарланда, которого предложил Барак Обама.

В связи с тем что срок пребывания Обамы подходил к концу, сенаторы заявили, что назначить судью должен уже следующий президент США. Противостояние президента и сената по кандидатуре Гарланда длилось почти 300 дней до окончания сессии.

По мнению Ричарда Познера, противодействие со стороны сената свидетельствует о том, что Верховный суд «не обычный, а политический или политизированный суд».

«Раньше этот институт был беспристрастным. Это уже не так. В настоящее время большинство судей — консерваторы. Это уже не честный, беспристрастный суд, который мы имели в прошлом — теперь он основывает свои решения на религиозных убеждениях и политике», — считает американский судья.