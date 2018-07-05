«Хочет, чтобы все горело»: Тимошенко вскрыла планы Порошенко

Лидер партии «Батькивщина», бывшая председатель правительства Украины Юлия Тимошенко заявила, что президент страны Петр Порошенко намерен ввести военное положение, чтобы избежать проведения президентских выборов.

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По словам экс-премьера, для достижения своей цели украинский лидер готов принести в жертву благополучие и мир на части территории Украины, передает ФАН.

«Порошенко хочет инициировать начало большой войны, он хочет, чтобы были захвачены территории Украины, он хочет, чтобы все горело, чтобы война разошлась и пошла на самый высокий уровень», — пояснила Тимошенко.

Она также заявила, что Порошенко ведет переговоры с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Сейчас начался глубокий переговорный процесс с теми, кто якобы возглавляет «ЛНР – ДНР», то есть, по сути, с людьми, которые сегодня оккупировали часть Украины. Это крайне опасный план. Я хочу предупредить Порошенко: если, не дай Бог, он пойдет таким путем — по сути, начала новой военной эскалации для того, чтобы сохранить свою власть и не проводить выборов — об этом знает весь мир, об этом знает украинский народ, и мы не дадим вам этого сделать!», — написала Тимошенко на своей странице в фейсбуке.

Впрочем, директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский не склонен разделять точку зрения лидера «Батькивщины», передает НСН.

«Для того, чтобы объявить военное положение, Порошенко не надо ни с кем договариваться. У него вполне достаточно для этого формальных оснований. И тогда отменить выборы.

Это возможно. Что у Порошенко есть такой план про запас — это не исключено. Тимошенко этого побаивается и решает сыграть на опережение, предупредить общество, что такой вариант не пройдет. Она боится лишиться шанса избраться президентом. Шансы у нее лучше, чем у Порошенко. Но его переговоры с ДНР — это полный бред», — пояснил эксперт.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Порошенко не рассчитывает на поддержку большого количества украинцев на выборах.

«Порошенко боится досрочных, внеочередных и любых других выборов, потому что видит реальную социологию и, как бы он ни витал в облаках, понимает реальное положение дел в стране и «любовь» людей к нему. Согласно украинской конституции, в случае досрочного сложения полномочий глава государства не может принимать участие в выборах», — пояснил парламентарий.

В конце прошлого месяца социологическая группа «Рейтинг» провела опрос, по результатам которого выяснилось, что более половины украинцев — 52% — не будут голосовать за нынешнего главу государства.

На втором месте данного антирейтинга расположился бывший премьер Украины Арсений Яценюк (его в президентском кресле очень не хотят видеть 30% опрошенных). При этом рейтинг тех, за кого украинцы голосовать готовы, возглавила именно Юлия Тимошенко. В середине июня Тимошенко объявила, что будет бороться за пост президента Украины на выборах в 2019 году.

«Да, я буду баллотироваться на пост президента Украины. Но я не хочу идти ради должности», — сообщила политик.

Она также выразила уверенность, что ей удастся одержать победу. После этого она обещает провести в стране референдум по смене президентской формы правления на парламентскую. Кроме того она допустила, что может стать последним президентом Украины, поскольку в дальнейшем украинцы будет выбирать канцлера.

Украинский политолог Олег Соскин рассказал о шатком положении президента Украины на своем посту.

«Все уже очень устали от Порошенко. Про него и его окружение открылось уже много негативной информации, и все понимают, что дальше так продолжаться не может. К сожалению, во главе страны сегодня стоит банда», — указал эксперт.

Он добавил, что Тимошенко, в свою очередь, сейчас имеет самую большую поддержку среди электората по сравнению с другими лидерами кланово-корпоративных групп.

«Она понимает, что дальше терпеть нельзя, надо использовать момент для его устранения. Иначе дальше или ее клан будет уничтожен, или будет восстание всех против всех. До июля надо ждать каких-то очень активных событий. Порошенко будут «кончать» до летних отпусков, потому что всех достал до невозможности, и внутри страны и вне», — заключил аналитик.