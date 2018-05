Прощай, Россия: самые громкие скандалы «Евровидения»

Юлия Самойлова, представлявшая Россию на песенном конкурсе «Евровидение — 2018», не смогла пройти в финал. Это была вторая попытка исполнительницы покорить европейского зрителя. В прошлом году она должна была участвовать в конкурсе, который проходил в Киеве, однако украинские власти отказали ей во въезде в страну из-за посещения Самойловой Крыма в 2015 году. Собственно, Украина и не скрывала своих планов препятствовать участию российских певцов на конкурсе, если те посещали полуостров в обход украинского законодательства.

Москва тогда отказалась от предложенных Европейским вещательным союзом (ЕВС) вариантов, поскольку Крым — уже с точки зрения российского законодательства — входит в состав России.

«Поскольку аудитория конкурса «Евровидение» огромная, его смотрят почти миллиард человек, и это крупнейшее неспортивное телевизионное событие, — cоответственно, люди, которые принимают в нем участие, хотят использовать его в качестве арены для самовыражения»,

— отмечает в беседе с «Газетой.Ru» журналист Максим Кононенко, много лет освещающий конкурс в России.

Вместе с тем в правилах конкурса четко проговаривается недопустимость политических заявлений. Но одни песни проходят через сито Европейского вещательного союза, а другие — нет. Однако это больше связано с инертностью и бюрократизмом организаторов конкурса, нежели с желанием ЕВС на самом деле политизировать определенные моменты, считает Кононенко.

Именно из-за этого периодически случаются те или иные провокации, в том числе и по отношению к России. Такие ситуации следует рассматривать как позицию какой-то конкретной страны, а не ЕВС в целом, подчеркивает журналист.

При этом продюсер Леонид Дзюник полагает, что «Евровидение» изначально был «политизированным конкурсом». «Хотя в Европе все время подчеркивают, что это конкурс песни, политика всегда есть и будет, и через эту политику один пытается унизить другого», — рассказал Дзюник «Газете.Ru».

В частности, он вспомнил, как в 2011 году в Германии организаторы запретили российскому исполнителю Алексею Воробьеву дарить гостям и участникам шоу георгиевские ленты, чтобы поздравить их с Днем Победы. Кроме того, вспоминает Дзюник, организаторы высказывали претензии из-за того, что Воробьев со сцены поздравил зрителей с праздником 9 мая.

И хотя в разные годы «Евровидение» становилось ареной политических скандалов, именно острые взаимоотношения Украины и России в последние 10 лет находят свое отражение на «главном музыкальном конкурсе» континента.

Весь смысл — в тексте

В 2016 году на конкурсе, который проходил в Швеции, победу одержала украинская певица Джамала, исполнившая песню «1944», которая еще задолго до финала «Евровидения» вызвала скандал. Сама украинка крымско-татарского происхождения утверждала, что в тексте песни рассказывается история о депортации крымских татар, услышанная ею от прабабушки.

Песня, что называется, действительно была основана на реальных событиях, которые до сих пор неоднозначно оцениваются российскими и украинскими историками. В 1944 году Иосиф Сталин подписал постановление ГКО о выселении крымских татар с территории Крыма. В результате десятки (по некоторым данным, и сотни) тысяч человек были депортированы. Однако этот спорный момент был урегулирован уже в 1967 году, когда указом Президиума Верховного Совета СССР была признана незаконность перемещения крымских татар. В 1989 году в СССР депортация крымских татар была признана незаконной и преступной.

Вместе с тем российские зрители и наблюдатели сочли песню политизированной и осудили исполнительницу.

К слову, российские и украинские зрители не пошли на поводу у политиков и профессионального жюри и отдали друг другу наивысшие баллы: украинцы Сергею Лазареву — 12 баллов, россияне Джамале — 10.

Чего не хочет Грузия

Еще один скандал был вызван отказом грузинской группы «Стефани и 3G» от участия в конкурсе в 2009 году. Дело в том, что летом 2008 года между Грузией и Россией вспыхнул конфликт вокруг Южной Осетии. Война продлилась недолго, однако отравила отношения двух стран. Грузинский коллектив пытался использовать площадку «Евровидения» для политического заявления.

Они представили песню «We Don't Wanna Put In» (англ. — «Мы не хотим вкладывать»). При произношении слова «put in» сливаются и звучат совершенно так же, как на английском звучит фамилия российского президента (на тот момент — премьер-министра) Владимира Путина.

Организаторы предложили изменить фрагмент текста, однако Тбилиси отказался. В итоге Грузия бойкотировала конкурс.

«Прощай, Россия!»

В 2007 году Украину представлял Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Незатейливое название песни «Lasha Tumbai» сразу как-то напрягло российского зрителя, которому упорно казалось, что в тексте песни (который, кстати, представлял собой набор звуков, а не связанный рассказ) слышится словосочетание «Russia, Good Bye» (англ. — «Прощай, Россия»). Более того, некоторые даже говорили, что в финале конкурса эта фраза все-таки была. Данилко отверг эту мысль, но, как бы то ни было, карьера «Верки Сердючки» в России как-то практически моментально завершилась.

«Вместе мы сила»

Киев использовал сцену «Евровидения» и для других политических заявлений. В 2005 году — сразу после «оранжевой революции» — Украину представлял коллектив «Гринджоли» с песней «Разом нас багато — нас не подолати» (укр. — «Вместе нас много — нас не победить»). В оригинальном тексте песни, которая стала неофициальным гимном государственного переворота 2004 года, содержались политические заявления, которые не устроили организаторов конкурса. В итоге текст был видоизменен, конфликт — исчерпан.

Задолго до Трампа

В 2007 году пришлось поменять текст песни и израильскому коллективу Teapacks. В словах композиции «Push The Button» организаторы усмотрели намек на иранскую ядерную программу. Тема актуальна и сейчас, но вот Тель-Авиву с этой песней выступить не разрешили.

Не надо, Мира

Как ни странно, но скандалы вызывали даже песни, в которых содержался призыв к миру. Такой стала композиция «There Must Be Another Way» (англ. — «Должен быть иной путь») израильского дуэта Ноа и Миры Авад, которую они исполнили на московском «Евровидении» в 2009 году.

Мира Авад — израильтянка арабского происхождения, а Ноа — еврейского. Девушки со сцены конкурса призывали к взаимопониманию и миру. Однако они подверглись критике — как со стороны евреев, так и со стороны арабов — за то, что якобы создавали в Европе неправильное представление о состоянии арабо-израильских отношений.

Революция, бойкот, признание: о чем еще скандалит «Евровидение»

Сама хозяйка конкурса этого года — Португалия — во многом обязана «Евровидению». В 1974 году страна пережила «Революцию гвоздик» — бескровный военный переворот, который сверг диктатуру Марселу Каэтану и обеспечил демократизацию государства.

В эпоху отсутствия средств массовой коммуникации революционные силы договорились использовать песню португальского номинанта на «Евровидение» Паулу ди Карвалью как позывной к началу восстания. После того как композиция прозвучала в эфире радиостанции, протестанты осуществили революцию.

Не сошлись характером

Протесты и бойкоты «Евровидения» — вообще излюбленный способ реакции государств на политические кризисы. Так, в 1969 году Австрия в знак протеста против действующего на тот момент режима диктатуры Франсиско Франко в Испании отказалась от участия в конкурсе, который проходил в этой стране.

В 1975 году аналогично поступила Греция — тогда в конкурсе впервые должна была принять участие представительница Турции Семиха Янкы. До этого греки и турки столкнулись в военном конфликте на Кипре. В 1974 году турецкие военные высадились на острове в ответ на попытку государственного переворота, совершенную греческими военными. В результате конфликта погибли около тысячи человек.

Так и не состоялся дебют Ливана в конкурсе — и тоже по политическим мотивам. В 2005 году Бейрут планировал отправить своего представителя на «Евровидение», однако поставил условие — разрешить не транслировать в своей стране выступление на конкурсе Израиля. ЕВС с таким условием не согласился, Ливан отозвал заявку. В последнее время представители шоу-бизнеса в Бейруте намекают, что не против присоединиться к музыкальному празднику, однако требование стало еще жестче — неучастие Израиля в конкурсе.

Не срослось с участием в «Евровидении» и у представителя Армении в 2012 году — тогда финал проходил в Баку. Ереван из-за сложных отношений с Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха принял решение не отправлять своего участника.

В 2016 году Нагорный Карабах стал причиной другого скандала — и тоже с представительницей Армении. Ивета Мукучян во время трансляции показала флаг непризнанной республики, что строго запрещено правилами конкурса. До дисквалификации тогда не дошло, хотя опасность такого развития событий была.

«Евровидение» как Soft Power

В 2014 году в Копенгагене победил один из самых неоднозначных участников конкурса за последние несколько лет. Австрийский певец Томас Нойвирт предстал в образе своего альтер-эго — бородатой женщины Кончиты Вурст. Как только стало известно о выборе номинанта от Австрии, во многих странах выразили протест против участника. Турция и вовсе после победы Нойвирта отказалась от участия в этом конкурсе. С тех пор Анкара ни разу не отправляла своего представителя на конкурс.

Россия, Белоруссия и Армения направили запрос в Европейский вещательный союз с просьбой разрешить не транслировать выступление Кончиты Вурст на национальных телеканалах. В России, например, действует законодательный запрет на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних.

Этим странам было отказано. В итоге национальные телеканалы все же показали конкурс «без купюр», хотя многие политики и представители шоу-бизнеса крайне негативно оценивали не только выбор Австрии, но и результат конкурса в целом.

Вместе с тем западная пресса была более сдержанной — вероятно, сказался некий негласный заказ на повышение уровня терпимости — здесь говорилось о победе толерантности.

После триумфа австриец даже принял участие в мероприятиях венского отделения ООН, где Кончита Вурст в присутствии Пан Ги Муна (тогдашний генсек организации) напомнила о необходимости проявлять терпимость по отношению к секс-меньшинствам. Также ее приглашали на церемонии «Золотого глобуса» и других международных событий в сфере культуры.

При этом Нойвирт стал не первым участником «Евровидения», выступление которого вызвало скандал из-за неприятия некоторыми странами трансгендеров и травести-актеров. В 1998 году — кстати, тоже триумфально — выступила Дана Интернешнл (Израиль).