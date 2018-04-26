«Это правомерные ответные меры на поведение России»

Сотрудники Государственного департамента США «прошлись» по территории резиденции генерального консула России в Сиэтле (штат Вашингтон), чтобы «убедиться в том, что российская сторона освободила помещение», заявила глава пресс-службы Госдепа Хизер Науэрт. В своем твиттере она написала, что США будут «поддерживать и обеспечивать [здание] в соответствии с <...> обязательствами».

Нойерт подчеркнула, что никакого вторжения в резиденцию не было — Госдеп предпринял лишь «решительные, правомерные ответные меры на продолжающееся возмутительное поведение России».

По ее словам, США отозвали согласие на открытие и работу консульства России в Сиэтле в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях. «Мы сделали это в ответ на использование российским правительством боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия на территории Великобритании», — подчеркнула она.

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Ранее США потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле в срок до 2 апреля и освободить здание резиденции генконсула до 25 апреля. Это было сделано одновременно с выдворением 60 российских дипломатов, которых обвинили в шпионаже. Высылки последовали в ответ на якобы причастность России к инциденту с отравлением британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Генконсульство прекратило свою работу 2 апреля, как и было предписано американской стороной. С тех пор в резиденции генконсула шла работа по сбору вещей и документов, а также подготовка здания к консервации.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что действия американских властей, санкционировавших интервенцию в российское генеральное консульство, можно назвать недружественными и антироссийскими, передает RT.

«Этот прекрасный день омрачен американскими действиями, очень неконструктивными, очень недружественными, я бы сказал антироссийскими. Сегодня американские власти срезали замок со здания, где проживал генеральный консул России в Сиэтле», — подчеркнул посол РФ в США, добавив, что действия представителей Госдепа противоречат международным конвенциям и договоренностям.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала проникновение представителей правительства США на территорию генконсульства России в Сиэтле «государственным рейдерским захватом».

«Спешите видеть: американские власти начали захват комплекса зданий российского Генерального консульства в Сиэтле. Редкое зрелище — государственный рейдерский захват»,

— написала Захарова.

Ранее колонна машин дипломатов с вещами выдвинулась от резиденции и направилась в сторону Вашингтона, она должна прибыть в столицу США 3 мая. Стоит отметить, что государственный флаг России на здании был оставлен.

30 марта генеральный консул России в Сиэтле Валерий Тимашов заявил, что сообщения о причастности сотрудников консульства к шпионажу — «полная чушь». «Говорить о том, что мы тут занимаемся чем-то, кроме наших прямых консульских обязанностей, — просто вздор, ребячество. Оставляю это на совести тех безрассудных людей, которые поднимают эту тему в СМИ. Это бред, нонсенс, полная чушь», — сказал генконсул. По его словам, сотрудники консульства занимаются, например, выдачей документов и оформлением гражданства.

Тимашов также предупредил, что решение о закрытии генконсульства в Сиэтле затрагивает интересы более 30 тыс. граждан Российской Федерации. «По нашим оценкам, здесь примерно проживает свыше 30 тыс. [граждан РФ]. Если в целом около 100 тыс. россиян на территории США, то фактически нанесен удар по трети нашей русскоязычной общины», — отметил он.

Однако, по его словам, граждане не останутся без консульской поддержки. После закрытия генконсульства РФ в Сиэтле ближайшей с географической точки зрения дипмиссией России на территории Соединенных Штатов станет генконсульство в Хьюстоне, штат Техас — фактически, на другом конце страны (4 часа на самолете). Однако Западное побережье США теперь будет находиться в ведении Консульского отдела Посольства России в Вашингтоне. Сайт посольства России в США сообщает, что «в связи с закрытием Генеральных консульств России в Сан-Франциско и Сиэтле произошло перераспределение штатов по консульским округам».